Ex director de la Benmac podría ser inhabilitado por una falta grave: SFP

En la Benmac se realizó una auditoría respecto al ejercicio fiscal 2015 y 2016 ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Tras auditoría, se encontró un ejercicio indebido del gasto sin la comprobación adecuada

■ El caso fue enviado al Tribunal de Justicia Administrativa; será éste quien dé un resolutivo

Luego de darse a conocer el resultado de la auditoría del ejercicio fiscal 2015 y 2016 en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, informó que el director podría ser inhabilitado por una falta grave, aunque ello dependerá del resolutivo que emita el Tribunal de Justicia Administrativa.

Recordó que en dicha auditoría resultaron 27 observaciones, de las cuales se solventaron únicamente cuatro, mientras que las 23 restantes se turnaron al área investigadora. De estas, 13 fueron resueltas, cuatro prescribieron por ser faltas no graves, uno fue calificado como grave y otro como no grave.

Al tratarse de una falta grave, dijo que el caso se envió al Tribunal de Justicia Administrativa y en este caso “tenemos dos presuntos responsables: el director y el coordinador administrativo”.

Sobre este caso, en el que están implicados el ex director, Ramiro Torres Bañuelos, y el ex coordinador administrativo, Arturo Gutiérrez, la funcionaria expuso que la falta tiene que ver con procedimientos en los que la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto no pudo sustentarse.

De acuerdo a Ortiz Medina, la falta es sobre “un ejercicio indebido del gasto donde no se tiene la comprobación adecuada y ya está en el tribunal. Hay en proceso otras siete faltas que siguen en el área investigadora en fase de que se determine si son graves o no graves, y así determinar si se sancionan aquí o se mandan al Tribunal de Justicia Administrativa”.

Informó que el tribunal tiene la facultad de emitir sanciones que van desde multas, suspensiones, hasta inhabilitaciones por 20 años, por lo que habrá que esperar el dictamen final en este caso.

Además, “tanto el tribunal como nosotros podemos presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, pero no es el caso, aquí estamos hablando de lo que tenemos con faltas administrativas graves y no graves y no sabemos de las siete carpetas que restan cuántas pueden ser consideradas como graves o no graves”.

Con la Ley General de Responsabilidades, dijo que la Secretaría de la Función Pública no puede emitir sanciones más allá de inhabilitaciones superiores a un año, debido a que se trata de faltas no graves que no ameritan una sanción mayor.

Ortiz Medina reiteró que falta que el tribunal dictamine el caso de la Benmac, porque hay ocasiones en que a su juicio no hay elementos suficientes para que se califique a una falta como grave, o que solicite más pruebas o antecedentes para su valoración, y ello puede ser tardado.