La Gualdra 410 / Río de palabras

Todos, dicen que todos, tenemos un lugar secreto. Un lugar en donde nos refugiamos cuando nos sentimos solos o queremos estarlo. Cuando queremos alejarnos para descansar del mundo. Es un lugar pequeño, generalmente apartado de nuestros lugares comunes. En él lloramos, nos reímos, pensamos y alguna que otra vez sólo dormimos para descansar de la vida; para no estar de frente a las tristezas cotidianas. Yo, al igual que todos, también tengo mi lugar secreto. No quiero revelar su ubicación exacta, pero puedo decirles que se encuentra no muy lejos de donde vivo, que para llegar a él no hay que dar demasiados pasos. Es un lugar tranquilo en donde el ruido casi no penetra. No hay electricidad, agua, internet ni otro tipo de servicios, pero el ambiente es tan cálido que me permite estar ahí por horas y horas. Es muy pequeño, a veces pienso que demasiado y que tal vez me gustaría poner en él una silla, un escritorio o una cama; pero luego me arrepiento porque sería reproducir en él otra vez la vida cotidiana; así que opto por dejarlo como está simple y sencillamente. Así como es lo encuentro cómodo, es más, me recuerda a otro lugar pequeño, oscuro y cálido, del cual un día de repente y sin saber por qué, me vi expulsado.