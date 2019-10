La Gualdra 406 / Río de Palabras

Yo nunca he estado del lado de los buenos, pero joder, tampoco soy un supervillano y ésa es la verdadera tragedia, le digo. Ella sabe que no lo voy a hacer, pero no por eso deja de observarme. Le digo que al final de la vida, de una vida cualquiera, quizá de la mía, uno tiene que asaltar un banco. Le digo que es un plan a prueba de fallos. Lo primero era escribir tres novelas. Tres novelas buenas, por supuesto. Porque uno no puede sentarse y no atreverse a convertirse en Piglia o Pavic. Porque cuando uno jugaba en el potrero se imaginaba Maradona o Pelé o más tarde Messi. Uno tiene que atreverse a todo, sin miedo. Porque el miedo solo nos va a llevar al lado oscuro de la vida, que es la cotidianeidad, la rutina, la conmiseración, el pisar al otro y callarse cuando se es pisado. Uno tiene que atreverse a todo y por eso también construí contigo ese simpático lugar de café, pasteles, chocolate y vinos. Porque quería que construyéramos algo juntos, no solo compartir nuestras vidas y soñar y viajar, sino construir una cosa física que nos gustara y que pudiéramos compartir con nuestros amigos. Supongo que en ese momento he perdido su atención porque vuelve a concentrarse sobre el monitor de su ordenador y hace como que no me oye, como que no me mira. Insisto: mañana voy a asaltar un banco. Y no me importa si esta vez no me acompañas ni si perezco en el intento o me capturan y condenan a la horca. Solo quiero que sepas que hasta el último momento pensaré en ti, tomorrow in the battle think on me ahora deberías contestarme para que este momento quedara enmarcado como digna página de una novela futura de un escritor que todavía no nace. Pero ella me ignora y se levanta, se dirige al baño, yo espero sin emitir ninguna palabra, pensando en mi siguiente diálogo. Para cuando regresa he decidido posponer el atraco, o descartar la idea, o proponerle que podríamos salir al súper y hacer las compras de la semana. Porque, le digo, no me apetece hacer nada sin ti y tómalo como quieras, pero creo que no merece la pena hacer nada sin ti, aunque tú bien puedas hacer cosas sin mí. Yo solo quiero que hagamos cosas juntos: colocar una bomba en el congreso o mirar una serie en Netflix.

