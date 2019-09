Contratación de Saúl Monreal como docente en la BUAZ es fraudulenta

Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, publicó en redes sociales que estaba frente a grupo ■ FOTO: FACEBOOK

■ Su contratación no se hizo mediante los procedimientos establecidos en el CCT

■ La Unidad Académica de Derecho nunca notificó al sindicato que hubiese la necesidad de más docentes: José Juan Martínez Pardo

■ Se debe verificar que el político no violente cláusula de exclusividad

■ Al tener trabajo de tiempo completo como alcalde de Fresnillo sólo tendría derecho a trabajar 10 horas por semana en la Universidad

Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, ingresó a trabajar a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) como docente de la Unidad Académica de Derecho, de manera irregular, pues su contratación no se hizo mediante los procedimientos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

José Juan Martínez Pardo, titular de la cartera de Admisión, Adscripción y Promoción del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), informó que esta contratación no se llevó a cabo mediante el proceso formal establecido.

Indicó además que la Unidad Académica de Derecho nunca notificó al sindicato que hubiese la necesidad de más docentes, por lo que el Spauaz ya envió un oficio a la dirección de ese centro para que entregue información al respecto.

“No nos han hecho llegar ninguna solicitud para evaluar ni para seguir procedimientos. Cuando requerimos algún maestro para alguna materia, lo que hace la administración de la escuela es que nos lo solicita y nos hace llegar el perfil requerido. También se pone la fecha de la evaluación y se presentan los sinodales, el sindicato envía un observador, y se realiza la evaluación”, comentó.

Martínez Pardo explicó que en tal procedimiento el Spauaz vigila que se cumpla con los requisitos que se solicitan, es decir, el perfil del docente, la aplicación de un examen escrito sobre conocimientos de la materia y una prueba pedagógica que consiste en una clase modelo.

“Toda esta parte, en el caso de Saúl Monreal, nosotros no estamos enterados. No nos solicitaron la materia que se menciona en las redes sociales (Teoría Política), ni se llevó a cabo tal proceso. Estamos solicitando información a la Unidad Académica para que nos clarifique bajo qué argumentos se hizo la contratación”, dijo.

Indicó entonces que el ingreso de Monreal Ávila a la Universidad, como docente, no siguió los procedimientos, porque en el momento en que la dirección de una unidad académica solicita la evaluación de una materia, el sindicato primero revisa si hay docentes que puedan cubrirla, de manera que no sea necesario evaluar a alguien más.

En ese sentido, Martínez Pardo señaló que “toda esa parte no ocurrió en el caso de Derecho. No tenía relación laboral con la institución y no sabemos si lo están contratando por horarios, o si es un curso remedial. No se nos ha informado sobre esta situación”.

El funcionario sindical subrayó que, en caso de alguna vacante, “sea quien sea debe cumplir con los procedimientos, y antes el sindicato debe revisar si tenemos gente con el perfil, ya evaluado, que pudiera tomarla, y de no ser así se debe sacar una convocatoria para la evaluación”.

Otro aspecto que se debe verificar en la contratación de Monreal Ávila, es que no violente la cláusula de exclusividad, lo que significa que, al tener trabajo de tiempo completo como alcalde de Fresnillo, en la Universidad solamente tendría derecho a trabajar 10 horas por semana.

Sin embargo, Martínez Pardo manifestó que “de entrada, es irregular, porque no se cumplió con procedimientos y nosotros no hemos convocado esa materia a evaluación y entonces no tiene por qué estar impartiendo”.

Concluyó entonces que la contratación de Monreal Ávila como docente es un caso que violenta el Contrato Colectivo de Trabajo, motivo por el que el Spauaz ha solicitado la información correspondiente, y después, de ser necesario, se realizará un reclamo formal y exigir que se evalúe la materia y antes revisar si no hay docentes que puedan cubrirla.