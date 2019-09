PAN estatal llama a AMLO a retomar el camino de la democracia; hay visos de una dictadura, señala

Foto: ALEJANDRO ORTEGA NERI

En conferencia de prensa, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su posicionamiento con respecto al primer Informe de Andrés Manuel López Obrador e hizo un llamado enérgico a que se retome el camino de la democracia porque al país le puede ir muy mal puesto que se están dando visos de una dictadura ejemplar.

Noemí Berenice Luna, dirigente estatal del partido blanquiazul, señaló que López Obrador sigue jugando a ser el Mesías que puede salvar al país, pero la esperanza que vende es falsa, pues ellos como oposición tienen otros datos que muestran que el desempleo ha crecido, la corrupción también y la inseguridad no mengua.

Por su parte, Joel Arce Pantoja, secretario general del partido, calificó como triunfalista el discurso de Obrador cuando en realidad le está dando la vuelta a problemas serios que tiene el país. Igualmente, señaló que el mandatario no ha definido su régimen político, pues no se sabe si es socialismo, comunismo o una dictadura, porque democracia, dijo, no es, pues ataca a las instituciones y a la libertad de expresión. Además, auguró que se asoma una reelección, pero no con la figura de Obrador, sino de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Finalmente, calificaron de preocupante que personas como Carlos Slim y empresas como Televisa y TV Azteca sean amigos del presidente, porque mediante éstos se continuará con una forma de confrontación con la gente.