Cancela Gobierno Federal inversión de 504 mdp para la Presa Milpillas

Sitio donde se planea construir la Presa Milpillas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Los recursos ya estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación

■ Conagua afirma que Godezac no cumplió varios de los acuerdos que se alcanzaron en 2018

■ Autoridades de Zacatecas debían “realizar, gestionar y entregar todos los trámites administrativos como el uso de cambios de suelo, terrenos, permisos ambientales”

■ No se cumplieron indemnizaciones y los permisos de liberación de los terrenos al 100 por ciento de los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero

■ El anuncio “lo recibimos sorprendidos porque a través de un comunicado anuncian el retiro de un recurso de 2019 y lo hace la Conagua, cuando el recurso está en Hacienda”: SAMA

■ Desde el año pasado entregamos a Conagua los documentos de liberación de terrenos en el 92% de la tierra que ocupará la presa: Luis Fernando Maldonado Moreno

A través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se cancela la inversión de 504 millones de pesos que este año estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la construcción de la Presa Milpillas.

La dependencia menciona como razón para el retiro de este dinero el incumplimiento por parte del Gobierno del Estado en varios de los acuerdos que se alcanzaron en 2018 en el convenio de colaboración que se firmó entre la administración del estado y el Gobierno Federal.

De acuerdo a este documento, expone la Comisión en el boletín, las autoridades de Zacatecas debían “realizar, gestionar y entregar todos los trámites administrativos como el uso de cambios de suelo, terrenos, permisos ambientales y autorizaciones de ejidatarios y pequeños propietarios”.

También se tenían que encargar de “las indemnizaciones de terrenos y bienes distintos a las tierras requeridas”, de “entregar a la Conagua los permisos ambientales y de terrenos liberados al 100% para la ejecución de la obra” y de la “supervisión normativa en coordinación con Conagua”.

No obstante, la dependencia señala que a la fecha “no se cumplen las condiciones pactadas en dicho convenio” y en específico hace referencia a las relacionadas con las indemnizaciones y con los permisos de liberación de los terrenos al 100 por ciento de los ejidos Atotonilco, Estancia de Guadalupe y El Potrero.

Por este motivo, la Conagua concluye que la situación actual “no permite la ejecución (del recurso), por lo tanto, se retira la segunda inversión federal programada 2019, por el orden de los 504 millones de pesos que se contaban en reserva en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019”.

Tras conocerse esta información, el secretario de Agua y Medio Ambiente del Gobierno estatal, Luis Fernando Maldonado Moreno, aseguró que el anuncio “lo recibimos sorprendidos porque a través de un comunicado anuncian el retiro de un recurso de 2019 y lo hace la propia Conagua, cuando el recurso está en la Secretaría de Hacienda. Nos sorprende cuando hemos trabajado en conjunto desde 2016”.

La sorpresa también deriva, dijo, del argumento expuesto por Conagua sobre el incumplimiento del Gobierno estatal a varios puntos del convenio de colaboración, pues señaló que desde el año pasado entregaron a Conagua los documentos de liberación de terrenos en el 92 por ciento de la tierra que ocupará la presa.

En este sentido, dijo que hay otros proyectos que se han iniciado con tan sólo el 50 por ciento, por lo que consideró que la falta del 8 por ciento en el caso de los terrenos para la Presa Milpillas no es una causa sino un “pretexto”.

Dijo que en las tierras en las que aún no se tiene la documentación requerida se está en procesos de negociación; “algunos están intestados y tenemos que resolver esa situación, pero tenemos los tres años que restan porque son terrenos del caso, que hasta que no se inunde van a ser afectados”.

Además, expuso que no hay razón para retirar el dinero cuando no hay una fecha límite para entregar los requerimientos para poder llevar a cabo la licitación y continuar con los trabajos.

Incluso sostuvo que es la propia Federación la que debe realizar los procesos de expropiación, mientras que el Gobierno estatal en un inicio únicamente es encargada de firmar los convenios de ocupación previa y también se tienen, agregó, convenios de promesa de compra venta.

Maldonado Moreno consideró que “quizá sea la intención de llevar el recurso a otro lado pero nosotros vamos a pelear un recurso autorizado por el congreso en el presupuesto, que no más por ocurrencia de alguien dicen que van a retirar”.

El secretario dijo, pasadas las 9 de la noche de este martes, que no había logrado comunicarse con ningún funcionario de Conagua ni de la delegación ni de oficinas centrales en la Ciudad de México para tratar de obtener una explicación a este anuncio que tan sólo se hizo en un comunicado, por lo que resaltó que oficialmente no han recibido una notificación.

Concluyó que “tenemos que unir fuerzas. Es un recurso de medio millón de zacatecanos; es el momento de unirnos los propios zacatecanos, independientemente del partido, el agua no tiene color, porque es proyecto que necesitamos. Sin este proyecto, se nos viene abajo todo el desarrollo, la vida y no podemos andar jugando con que no hay recurso”.