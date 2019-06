“Aquel funcionario que no cumpla con la ley se tiene que ir”: Víctor Rentería

Víctor Rentería atendió a 40 personas durante la quinta audiencia pública de la Secretaría de Administración, que en esta ocasión se realizó en Ciudad Administrativa ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ “Quien no esté en el organigrama lo tenemos que bajar o en su caso ofrecerle una liquidación”

■ Afirma que “no es que el gobernador quiera correr gente, sino que es una ley federal”

■ Sobre los 400 trabajadores “dobleteros” detectados por la ASE, dijo que la mitad son de Godezac y ya se solventó al 80 por ciento. Los demás están siendo investigados”

“Aquel que no cumpla con la ley se tiene que ir, aquel que no esté en el organigrama lo tenemos que bajar o en su caso ofrecerle una liquidación”, informó Víctor Rentería López, titular de la Secretaría de Administración, respecto al reordenamiento de la nómina en el Gobierno del Estado.

“Todo aquel que tenga una responsabilidad y no esté en el organigrama, ya estamos incurriendo en una falta por la Ley de Responsabilidades Administrativas. No es que el gobernador quiera correr gente, sino que es una ley federal que si no lo hacemos la responsabilidad no solamente es para el titular de cada dependencia, sino para cada trabajador, además de que se convierte en resarcitorio”, expresó.

Expuso que ese reordenamiento de los recursos humanos ya inició en las dependencias y, por ejemplo, en la Jefatura de la Oficina del Gobernador se contaba con tres secretarios, dos subsecretarios y seis directores, pero varios de ellos no estaban en el organigrama.

Entre más rápido se actúe en ese sentido, menos responsabilidad habrá de parte del Gobierno del Estado, ya que la ley mencionada entró en vigor en abril pasado y por tal motivo se debe avanzar en esa reestructuración de la nómina gubernamental, indicó Rentería López.

Sobre los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado respecto a 400 personas que no fueron localizadas en sus centros de trabajo, expuso que se reunirá con el área de Recursos Humanos para atender esa situación.

Sin embargo, “de estos 400 famosos trabajadores se incluye a todos los municipios, los organismos autónomos como el Tribunal Superior de Justicia, la Universidad, pero la información que tenemos es que la mitad son del Gobierno del Estado y ya se solventó al 80 por ciento. Los demás están siendo investigados”.

Por otra parte, dijo que se pretende tener apertura con todos los proveedores, porque ha habido quejas de que no se les toma en cuenta, pero “no tenemos compromiso con nadie y todo aquel que se acerque al gobierno para vender algo, seremos facilitadores y tendremos capacitaciones para todos”.

Rentería López indicó que en la nueva Ley de Adquisiciones se incluyó un nuevo sistema de puntos en el que no solamente ganará el proveedor que ofrezca el precio más bajo, sino que se revisará también la calidad, la experiencia, la puntualidad y antecedentes.