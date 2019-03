“Para 2021 no entregaré un cascarón sino un estado en vías de consolidación”: Tello

El mandatario presentó un balance de su gobierno ■ fotos: andrés sánchez

■ “Inicio la segunda mitad de mi mandato con ánimo y seguridad”

■ Menciona como 4 avances el ocupar el lugar 27 en incidencia delictiva, crear 20 mil nuevos empleos, entregar becas a 78 mil niños y jóvenes para que no dejen sus estudios

■ También pagar en tiempo y forma los salarios y prestaciones del magisterio

Hoy, Zacatecas está dividido y nadie quiere ceder; “nadie aceptamos que nos toquen nuestros privilegios y los intereses particulares siguen por encima de los intereses comunes”. Con esta descripción del ambiente que hay en la entidad llegó el gobernador Alejandro Tello Cristerna a la mitad de su mandato.

Estamos cumpliendo fue el nombre del evento que llevó a cabo este martes el jefe del Ejecutivo estatal y que fue similar a los informes que se presentan en el mes de septiembre, ya que consistió en una enumeración de los “avances” obtenidos en dos años y medio, que concluyó con un mensaje político.

“Me ha tocado gobernador en tiempos muy complejos, muy convulsos; un estado sin recursos, hipotecado, donde la violencia es la cotidianeidad nacional y en donde un nuevo régimen, en el que tengo grandes expectativas, llega al país pero que, de entrada, genera incertidumbre”, sostuvo.

El estado está “muy confrontado” y nadie quiere ceder en sus privilegios y condiciones fue la lectura que dio al panorama actual en Zacatecas. Por ello, agregó que se debe cambiar porque ésa, la “solidaridad”, es la única vía para sacar adelante a Zacatecas.

Aun así, apuntó que no se pueden pedir soluciones inmediatas a problemas “enquistados” que no se atendieron durante años, hasta ahora, pues dijo que “sería muy fácil sólo administrar, dejar que pasara y comprometer el futuro de la entidad como lamentablemente se ha hecho” pero, por el contrario, expuso que está intentando buscar soluciones a todos los problemas que se enfrentan.

Esto, indicó, le llevó a tomar decisiones costosas e impopulares como el incrementar la recaudación estatal a través de los impuestos; no obstante, expuso que no llegó a encabezar la administración estatal para “generar aplausos; la popularidad no es sinónimo de buen gobierno. La historia nos alcanza y el tiempo nos da a cada quien nuestro lugar”.

Tello Cristerna habló también de transparencia, honestidad y rendición de cuentas, y consideró que este evento es muestra de que estos son los principios que han regido su actuar. Puntualizó que, a partir de ahora y hasta el mes de mayo, los funcionarios del gabinete rendirán sus informes de área de manera particular para continuar con este ejercicio.

En lo que resta de marzo estarán el 15 el secretario de Economía, el 19 la titular de Educación y el 25 el del Campo. En abril serán el secretario del Zacatecano Migrante el primer día del mes, el 8 el del Agua y Medio Ambiente, el 15 el de Seguridad Pública, el 22 la secretaria de las Mujeres y el 29 será el informe del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad. El 6 de mayo será el turno del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología y el 13 el del Sistema DIF.

Tello Cristerna señaló que el no tener nada que esconder “molesta y pisa callos a quienes se dedican sólo a hacer politiquería pero, lo siento, tengo las manos limpias”.

Concluyó que en 2021, año “que hoy muchos añoran”, no entregará un cascarón sino un estado en vías de consolidación y añadió que inicia la segunda mitad de su mandato con ánimo y seguridad, sabiendo que llegará al final de su quinquenio de forma “ordenada, sin boquetes y con la satisfacción de haber cumplido”.

Cumpliendo los contratos

Ocupar el lugar 27 en incidencia delictiva, crear 20 mil nuevos empleos, entregar becas a 78 mil niños y jóvenes para que no abandonen sus estudios y pagar en tiempo y forma los salarios y prestaciones del magisterio.

Éstos fueron cuatro de los “avances” enumerados por el gobernador y por los que dijo que está cumpliendo el contrato que firmó por Zacatecas durante su campaña a la gubernatura.

En seguridad, expuso, hay violencia pero se trabaja “arduamente para erradicarla” y por ello también se han sumado a la estrategia de la Guardia Nacional.

Destacó, entre las acciones realizadas en los dos años y medio que han transcurrido del gobierno, la contratación de 360 nuevos policías estatales, de seguridad vial y penitenciarios, así como la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, para alcanzar las 350 y llegar, al final de este año, a más de 500 equipos.

En economía refirió la generación de más de 20 mil nuevos empleos y el primer lugar que se ha obtenido en el incremento salarial a los trabajadores formales.

También expuso que Zacatecas se ubicó como el segundo estado con mayor ausencia de corrupción y lo atribuyó a las políticas de austeridad y disciplina que, a su vez, hicieron que la deuda estatal pasara de estar en semáforo rojo a verde.

En obra pública apuntó que se ha respondido a la exigencia ciudadana de no realizar infraestructura “inútil, de idea momentánea o capricho”, mediante proyectos que tienen impacto social en los 58 municipios.