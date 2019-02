Bloquean el bulevar Metropolitano trabajadoras de estancias infantiles

El bloqueo fue momentáneo ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Madres de familia no tienen claro si continuará el programa

Ayer por la mañana, trabajadoras de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar, acompañadas de padres de familia con sus hijos, bloquearon por unos minutos el bulevar Metropolitano, a la altura de las oficinas de la delegación de esta dependencias.

Esto, después de que acudieron desde las 9 de la mañana para pedir una reunión con la titular de programas de desarrollo, Verónica Díaz, y exigirle que se les aclare qué pasará con el programa de estancias infantiles.

Las madres de familia coinciden en que desconocen a quién le darán el pago de mil 600 pesos que pretende otorgar el Gobierno Federal. Lamentan que los más afectados sean los menores, pues si se cierran las estancias no tendrán opciones de guardería.

“Nos están quitando el apoyo para menores de 3 años. A mi niña aun no la aceptan en el kínder. Yo trabajo en el Mercado de Abastos, no tengo seguro. Sólo nos dicen que es nuestro problema encontrar quién cuide a los niños. Mis familiares trabajan, y no la puedo exponer a dejarla con cualquier persona con el riesgo de que abusen de ella” dijo una de las madres de familia.

Después de varios minutos, al lugar arribó Verónica Díaz a atender a las manifestantes, y quien les aclaró, que la información que se tiene por parte de la Federación es que el programa continúa, exhortando a entablar una mesa de diálogo.

De acuerdo con las declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tendrá comunicación con oficina central, para informar a los trabajadores y padres de familia sobre la situación que prevalece.

Comentó, que de acuerdo con la información que se tiene, el programa continuará, con diferentes reglas de operación. Como dar mil 600 pesos cada dos meses, a los padres de familia. Y en lo local resta brindar la información sobre los avances con las directoras de estancias, así como a los padres de familia.

“Las madres de familia atienen una convocatoria nacional, bajo la batuta de seis grupos que dirigen estas estancias infantiles. Nosotros nunca agotaremos el diálogo, pero desde esta delegación no vamos a poder resolver nada en lo concreto o local, pues es un programa nacional adscrito a una dependencia federal”, señaló.