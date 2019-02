Acepta Morena propuesta de la oposición para analizar la Guardia Nacional

Sesión ordinaria en el Senado de la República. Foto La Jornada

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Eduardo Ramírez, en la reunión de trabajo para analizar la minuta que crea la Guardia Nacional aceptó la propuesta de la oposición -PAN, PRD, PRI y MC- para trabajar en parlamento abierto, y al cual se invite a especialistas y organizaciones civiles. La próxima semana de lunes a miércoles podrían realizarse los trabajos de ese parlamento abierto para pasar al dictamen.

En la reunión de trabajo para el análisis de la minuta, la oposición fijó cuatro condiciones para aprobar el nuevo cuerpo de seguridad en el menos tiempo posible. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano dejaron claro que no están en contra ni se oponen a la creación de este nuevo cuerpo de seguridad, pero “hay que acotarlo y darle un marco constitucional, que se respeten los derechos humanos, el pacto federal y haya coordinación”.

El senador de Morena Ramírez Aguilar manifestó a los integrantes de la Comisión que la discusión no partirá de la minuta que envió la Cámara de Diputados. Morena, aseveró, tiene una nueva propuesta en el Senado, que “se las haremos llegar en uno momentos para que la conozcan”.

La oposición fijo cuatro condiciones para iniciar los trabajos de la creación de la Guardia Nacional: “discusión en parlamento abierto; que tenga exclusivamente un mando civil; que en paralelo se redacte la ley orgánica y que su actuación sea temporal, acotada y extraordinaria”.

El PAN dejo claro que no puede acompañar la minuta en sus términos “sí queremos que el estado mexicano tenga la Guardia Nacional, pero acotada con temporalidad y que se respete el pacto federal”.

Por el PRI la senadora Claudia Ruiz Massieu manifestó “el PRI no puede acompañar la minuta como llego de la Cámara de Diputados. Sí queremos que el estado mexicano tenga la fortaleza necesaria para enfrentar la urgencia en materia de seguridad, queremos una Guardia Nacional que no implique la militarización del país y que lo que aprobemos no deje ninguna duda de la naturaleza civil de la Guardia Nacional”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, refirió también que para su bancada es indispensable el parlamento abierto, y reconoció que en la colegisladora se lograron avances ya que se eliminó la facultad de investigación que se le estaba dando, pero hay que revisar que el mando sea civil.