Spauaz se sumó a paro nacional en defensa de la universidad pública

Unidades de la UAZ bloqueadas por la manifestación nacional ■ andrés sánchez

■ Exigen recursos para solventar pagos de fin de año; UAZ requiere de 430 mdp: Martínez

■ Se reunirán rectores y funcionarios; de no tener respuesta favorable docentes marcharán en México

El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se sumó al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en defensa de la universidad pública y para exigir recursos que permita a varias instituciones del país solventar sus requerimientos financieros en el cierre de año.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, informó que en este momento la única alternativa para los trabajadores universitarios es movilizarse, ya que está en riesgo que la administración central solvente los compromisos contractuales e incluso el salario durante noviembre y diciembre.

Informó que el Rector le notificó que no habría problema en el pago de la segunda quincena de octubre, ya que el Gobierno Federal dispersará 42 millones de pesos por concepto de subsidio ordinario, pero el problema será en los próximos meses, pues se requiere de una aportación extraordinaria.

“El Rector me habló y me dijo que en México ya le dieron un adelanto para la siguiente quincena pero a lo mejor no se paga el 29 o 30, sino hasta el 31 o primero de noviembre. La quincena está garantizada pero eso no soluciona porque el Rector requiere de 430 millones de pesos para cerrar el año y eso no está garantizado”, expresó.

Martínez Arteaga comentó que este miércoles se reunirán los rectores de las 10 universidades en situación de crisis financiera con dependencias del Gobierno Federal y organismos como el ISSSTE y el SAT, y si no hay una respuesta favorable a la solicitud de recursos extraordinarios, los funcionarios se quedarán allá y el Spauaz rentará cuatro o cinco autobuses para que docentes se trasladen a la capital del país a fin de realizar una marcha.

Sin embargo, ello dependerá del resultado que arroje la reunión en la que participará el Rector Antonio Guzmán Fernández este 31 de octubre, según expuso el dirigente del Spauaz.

SECRETARIO DEL STUAZ NOTIFICÓ A AGREMIADOS QUE DEBÍAN REALIZAR SUS FUNCIONES CON NORMALIDAD

Por otra parte, cuestionó que muy pocos universitarios respondan a los llamados para realizar alguna movilización, a la vez que lamentó la actitud de los integrantes del Comité Ejecutivo del sindicato, pues “hay varios inexpertos que no saben lo que están haciendo”.

“Con un sindicato dividido lo que estamos haciendo ofrecer la cabeza a la guillotina del gobierno, pero cada quien tendrá que juzgar los actos y la historia misma de cada uno de los responsables de cartera”, dijo Martínez Arteaga.

Por último, puntualizó que en el paro laboral de este lunes finalmente no participó el Sindicato de Trabajadores (Stuaz), cuyo secretario general Rafael Rodríguez Espino notificó a sus agremiados que debían realizar sus funciones con normalidad.