Diputados locales del PRI critican consulta ciudadana sobre el NAICM

Aspecto de la sesión legislativa celebrada este jueves ■ foto: andrés sánchez

■ La sociedad no puede opinar acerca de este tema y, menos, quienes no utilizan “ni aviones nacionales”, pues tendrán una visión sesgada

Los diputados locales del PRI criticaron este jueves en la sesión ordinaria la consulta ciudadana sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, asegurando que la sociedad no puede opinar acerca de este tema y, menos, quienes no utilizan “ni aviones nacionales” pues tendrán una visión sesgada.

La legisladora Carolina Dávila subió a tribuna en los asuntos generales y, tras una enumeración de los “impactos positivos” que tendrá la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y que consideró que “son bastante amplios”, aseguró que hay que revisar a qué personas está destinada la consulta.

En este sentido, expuso que “hay que ver si esa consulta va enfocada a las personas que habitualmente utilizan los servicios de aeropuerto. Si le vamos a preguntar a una persona que no hace ni vuelos nacionales, entonces va a decir a mí no me beneficia. Sin embargo, se lo damos a las personas que por su trabajo, por la conectividad con su familia, hace uso de los aeropuertos, y sí va a ser un beneficio”.

En su intervención, Carolina Dávila consideró que el cancelar la obra del aeropuerto no sólo tendrá consecuencias legales sino que también “a nivel mundial nos van a ver que no somos un país serio”.

Sostuvo que en México hay un marco normativo para llevar a cabo consultas ciudadanas y precisó que “es claro que la metodología propuesta dista de enmarcarse en la normatividad prevista por lo que carece de firmeza legal”.

Por ello, concluyó que los legisladores del PRI en Zacatecas llaman al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y a su equipo “a apegarse al marco jurídico constitucional y legal para llevar a cabo la consulta popular y seguir con la construcción del nuevo aeropuerto”.

Para hablar sobre este tema solicitaron la palabra varios diputados y entre ellos la legisladora del PRI, María Isabel Trujillo, quien tan sólo leyó una enumeración de “ventajas” de construir el aeropuerto en Texcoco.

Mientras tanto, la diputada priísta Lisbeth Márquez aseveró que “no se puede consultar a las personas sobre temas tan específicos. La principal consulta fue el día de las votaciones; (…) muchas veces convocar a una consulta es evadir la responsabilidad de una decisión. Una decisión de esta naturaleza corresponde a expertos. Un ciudadano, por mejor voluntad que tenga, no puede decidir sobre un tema tan específico y técnico como es el aeropuerto. Debe ser decisión de expertos y no una consulta ciudadana”.

Por su parte, el diputado del PAN, Pedro Martínez, defendió también el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco asegurando que “si queremos que México trascienda debemos generar las condiciones para ellos” y apuntó que “hay temas que le interesan más a la ciudadanía como el incremento a los combustibles que impacta de manera más directa”.

En la sesión de este jueves se aprobaron dos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución y fueron finalmente votados a favor por los diputados presentes en el pleno.

Uno de ellos fue el de hacer un exhorto “enérgico” al Senado de la República “para que a nivel diplomático se le haga llegar una invitación al presidente Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que sea sensible ante el problema de la migración y que no siga fomentando ese odio que lastima tanto”.

El segundo asunto aprobado fue el de citar a comparecencia, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al director del Issstezac para que se informe sobre las actividades que ha desarrollado esta instancia y su situación financiera y administrativa actual.

También la diputada Emma Lisset López Murillo leyó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo que busca que todas las contrataciones, recategorizaciones y movimientos de personal al interior de la legislatura sólo podrán realizarse “previo análisis del impacto presupuestal y con la firma del presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y del Secretario General de la Legislatura, requisitos sin los cuales no deberán autorizarse los recursos correspondientes”.

El legislador Jesús Padilla propuso reformar la Constitución Política del Estado de Zacatecas para incluir en este texto legal el “inalienable derecho de revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente”.

La inclusión de este párrafo y la adición de un capítulo que hable de esta figura, sostuvo, “son complementados con disposiciones transitorias que obligan a la Legislatura del estado de Zacatecas, una vez en vigor el decreto, a realizar las modificaciones legales a la normatividad correspondiente, en un plazo de 120 días naturales, a fin de reglamentar y dar viabilidad a esta figura”.