El 31 de octubre, pleno de la Suprema Corte discutirá tema de la deuda con ex braceros

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ■ foto: la jornada

■ Fundamentales, mesas de diálogo en caso de obtener una resolución favorable

Después de dos décadas de lucha y de dos años de espera por una resolución judicial, el próximo miércoles 31 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en el pleno el tema de la deuda del Estado Mexicano con los ex braceros y dictará una sentencia definitiva.

El representante de los ex braceros en Zacatecas, Efraín Arteaga, informó que este hecho tendrá una “trascendencia histórica” porque la SCJN es “la última instancia en el sistema de impartición de justicia de nuestro país y por encima no existe nadie”, por lo que se tendrá una solución final a este proceso legal que inició, en su última etapa, hace dos años.

Recordó que la lucha de los ex braceros comenzó en 1998 y el 29 de febrero de 2016 se obtuvo una sentencia de amparo favorable, dictada por la jueza segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

En esta resolución, se le ordenó al Ejecutivo federal pagarles a quienes fueron a trabajar a Estados Unidos como braceros el dinero que les descontó el gobierno mexicano por sus labores en el país vecino del norte, además de 74 años de intereses bancarios y 74 años de actualizaciones por la inflación.

Desde ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto buscó echar abajo esta sentencia y, con el objetivo de anularla, interpuso un recurso de revisión, pero cuando estaba a punto de obtenerse una resolución en este sentido el propio Gobierno Federal, a través de la entonces procuradora general de la República, Arely Gómez, solicitó que el caso fuera atraído por la SCJN, lo que ocurrió el 26 de octubre de 2016.

Después de dos años, informó que el pasado viernes se publicó en la página de Internet de la Suprema Corte el acuerdo por el que se fija como fecha para la discusión y votación del dictamen el próximo miércoles 31 de octubre.

No obstante, agregó que “como desafortunadamente no hay confianza absoluta en la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros, los ex braceros vamos a hacer lo que nos corresponde para recordarle a Corte que estamos en pie de lucha y en ese sentido convocamos a una marcha nacional para el martes en la Ciudad de México, que va a partir del Monumento a la Revolución, llegará a la Suprema Corte y una vez terminada nos vamos a quedar en plantón a esperar la resolución”.

Efraín Arteaga precisó que la resolución definitiva del amparo beneficiaría directamente a 5 mil 600 ex braceros de los 3 millones 200 mil que se calcula que hay en todo el país. No obstante, el impacto sería “de manera indirecta a todos los demás en el caso de salir favorable porque constituiría el gran referente para la negociación que tendríamos que llevar a cabo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con el Congreso de la Unión”.

Y es que expuso que aunque la resolución se emita el próximo miércoles ya no le correspondería al presidente Peña Nieto cumplir con la sentencia, sino que sería responsabilidad de la siguiente administración.

De acuerdo con la resolución que en su momento emitió la jueza García Villegas, dijo que el pago del adeudo a los ex braceros por parte del Estado Mexicano ascendería a 5 billones de pesos, debido a que a cada uno se les debe aproximadamente un millón 96 mil pesos.

No obstante, expuso que serán fundamentales las mesas de diálogo en caso de obtener una resolución favorable porque “la postura no es que les tengan que pagar a fuerza esa cantidad porque 5 billones es superior a la totalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación, es inmensa y no se trata de que queramos desfondar y desequilibrar las finanzas públicas”.