76% de los candidatos de Morena, PT y PES serán elegidos por el método de consenso

Ricardo y Ricardo Monreal estuvieron este lunes en Zacatecas foto: andrés sánchez

Los restantes se determinarán a través de encuestas: David Monreal Ávila

“Hemos visto en la experiencia que lo que menos lastima es justamente el consenso”

El 76 por ciento de los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) serán elegidos por el método de consenso y los restantes se determinarán a través de encuestas.

El senador David Monreal Ávila informó en conferencia de prensa que de los 56 municipios en los que contenderá la coalición Juntos Haremos Historia en 47 los candidatos serán elegidos mediante acuerdos y en 9 se usarán las encuestas, mientras que de los 16 distritos en los que van juntos los tres partidos se aplicará el consenso en 8 y en los otros 8 se realizarán encuestas.

Monreal Ávila sostuvo que “hemos visto en la experiencia que lo que menos lastima es justamente el consenso”, además de que es método con el que han obtenido mejores resultados.

Asimismo, aseguró que “por fortuna” en esta ocasión no se va a utilizar el mecanismo de consulta ya que “es el que más ha lastimado”. Consideró que la encuesta es una mejor herramienta, ya que a los aspirantes “los sometes prácticamente a una competencia electoral de campo y es prepararte para ir a la justa constitucional”.

Aparte de hacer el desglose de los municipios y distritos en los que se determinará la candidatura por consenso y en cuáles de ellos se postulará una mujer o a un hombre, el senador recordó a los candidatos que ya se tienen definidos y que son, para el Senado, Soledad Luévano Cantú y José Narro Céspedes y, para diputaciones federales, Mirna Maldonado, Marco Flores, Alfredo Femat y Samuel Herrera.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila anunció que el próximo 10 de abril estará Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas como parte de la campaña electoral presidencial.

Precisó que a las 10 de la mañana, con motivo del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, llevará a cabo un acto agrario en Jerez, a las 13:30 estará en Fresnillo y a las 17 horas acudirá a Guadalupe, mientras que en el distrito con cabecera en la capital del estado estará presente en la siguiente visita a la entidad.

Se refirió, también, al retiro de Carlos Salmón como aspirante en Guadalupe por la llegada del ex subsecretario general de Gobierno, Julio César Chávez Padilla. Al respecto, aseguró que “ya platiqué personalmente, me parece que es gente valiosa, un muchacho bueno, brillante, y le dije que todavía hay tiempo de que si quiere participar en la encuesta pueda hacerlo. Nosotros no excluimos a nadie y lamentamos que se vaya el compañero; sería muy lamentable, creo que no es correcto ni conveniente”.

De cara al inicio de las campañas electorales a nivel federal, Ricardo Monreal advirtió que “se desatará una guerra sucia contra Andrés Manuel; estamos esperándola, y contra todos los colaboradores”.

Asimismo, y retomando el escándalo destapado en Estados Unidos con Cambridge Analytica, aseguró que ya han solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la de Gobernación que se realice una investigación formal de los trabajos que esta empresa haya llevado a cabo en México.