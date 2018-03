Insiste Santiago Nieto que su salida de la Fepade fue ilegal

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade FOTO: PROCESO

“Ahora lo que tenemos que ver es la integridad de los procesos electorales”

Dijo anteriormente que su despido fue represalia por investigar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht

Santiago Nieto Castillo reiteró, “considero que mi salida de la Fiscalía fue ilegal como lo he planteado y ya no había condiciones para mi regreso”. El ex funcionario federal se reservó dar declaraciones a los medios alegando que desviaría la atención del tema por el cual hizo presencia en la capital del estado invitado por la Secretaría de las Mujeres (Semujer).

No obstante, en su conferencia magistral ofrecida ayer en el Foro Violencia Política contra las Mujeres: Avances y Retos Frente a las Elecciones 2018, organizado por la dependencia del Gobierno del estado, Nieto Castillo dejó entrever ya al cierre y con una mención, el tema que en este momento lo enfrenta a la Presidencia de la República.

“Tenemos mecanismos que permiten que un partido u otro llegue al ejercicio del poder, ‘sin embargo creo que ahora lo que tenemos que ver es la integridad de los procesos electorales y eso sí pasa por los temas de corrupción y financiamiento ilícito de las campañas electorales’, pero también por combatir la violencia política contra las mujeres en los ámbitos de diseño institucional estructurales y culturales”.

En un intento de los medios por abordarlo al momento en que dejaba el Museo Rafael Coronel donde se celebró el evento, el intercambio para el que no detuvo el paso hasta avanzar a la camioneta que le transportó, fue: “Doctor algo muy breve sobre el tema en particular –su denuncia de haber sido sujeto de un intento de soborno por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que no hablara más del caso Odebrecht tras su cese del cargo-.

Nieto Castillo ha expuesto en entrevistas anteriores que su despido fue la represalia por investigar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por haber recibido de la empresa brasileña cohecho, que luego habría dirigido a la campaña a la Presidencia del hombre de Atlacomulco.

Al medio internacional hizo recientemente la denuncia de haber sido sujeto de un intento de soborno y de amenazas, además de haber visto su vida privada invadida lo que provocó el divorcio de su esposa.

“-Doctor algo muy breve sobre el tema en particular, que me dé una declaración…

-No puedo hacer ningún comentario sobre ello, lo único que plantearía es que el tema relevante el día de hoy tiene que ver con el alto a la violencia en contra de las mujeres, para eso fui invitado…

-Yo les agradezco mucho el interés pero creo que no podemos desviar la atención del punto central de este evento. Yo creo que la violencia que existe en México en contra de las mujeres es uno de os elementos más nocivos de la democracia.

-Parece que hubiera violencia desde el sistema para Santiago Niego, la Presidencia le ha contestado ya desmintiendo lo que usted vertió en el Wall Street Journal.

-Yo lo único que podría decir es que considero que mi salida de la Fiscalía fue ilegal como lo he planteado, pero que ya no había condiciones para mi regreso”.

-¿Está en riesgo su vida doctor?”