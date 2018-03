Tres anuncios para purgar el odio [‘Three billboards outside Ebbing, Missouri’]

La Gualdra 329 / Cine

En su más reciente película el director y dramaturgo Martin Mcdonagh demuestra que el odio y la violencia, lejos de ser acciones negativas en algunos casos pueden tornarse herramientas completamente necesarias, dependiendo de la situación.

En el condado de Ebbing, Missouri conocemos a Mildred (Frances Mcdormand) madre de familia trabajadora con una actitud fuerte y un sentido del humor lleno de oscura ironía. Cuando se nos presenta, Mildred ha sufrido una terrible pérdida, pues meses atrás su hija fue brutalmente violada y asesinada, y al correr de los días, la posibilidad de encontrar al responsable de dicho crimen se vuelve cada vez menos probable.

Cansada de esperar y ante la ineficiencia de las autoridades, Mildred decide tomar acciones por mano propia, pagando por un espacio publicitario en tres anuncios a las afueras de la ciudad, donde cuestiona en específico al sheriff Willoughby (Woody Harrelson) el hecho de que ha pasado mucho tiempo y aún así la investigación no ha avanzado ni se han hecho arrestos.

El sheriff, quien a la vez tiene sus propios problemas personales y de salud también tiene que lidiar todos los días con el problemático Dixon (Sam Rockwell), un policía racista y alcohólico pero que finalmente es la única ayuda con la que cuenta para llevar a cabo la investigación.

La presencia de los tres anuncios comienza a tener un impacto en todo los habitantes del pueblo, y dado que la gran mayoría decide condenarlos, éstos terminan por desencadenar una serie de situaciones por demás absurdas, como una declaración de guerra a los anuncios y a Mildred.

Desde sus dos cintas anteriores (In Bruges, Seven Psycopaths) Mcdonagh ha presentado personajes cuya violencia es un reflejo mismo de sus situaciones y su contexto, y al final es esa misma violencia las que les termina por dar algún tipo de redención. En Three billboards outside Ebbing, Missouri se plantea una idea similar, pues a través de Mildred y cada decisión que toma basada totalmente en el odio y a raíz de la impotencia, también se encuentra la respuesta para lidiar con ese tipo de situaciones limite.

En ese sentido el personaje de Dixon funciona como espejo de Mildred, pues ambos representan un enorme gris cuyo lógica es que la violencia sólo genera más violencia y en algún punto debe marcarse una línea para poder ser capaces de tomar las decisiones realmente benéficas pero sobre todo las correctas.

Como resultado, tanto Mcdormand como Rockwell dan altos registros de actuacion al lograr lidiar con personajes complejos y llenos de imperfecciones, y a través de ellos el director nos hace partícipes de dicho espectáculo de enojo instintivo e irracional.

Si bien el planteamiento se sustenta bajo un sentido humanitario y de empatía pura además de un irresistible humor negro, Mcdonagh evita cualquier rastro de cinismo y aborda las situaciones más crudas con una enorme sinceridad y sin desaprovechar cada oportunidad de ser crítico hasta el punto de volverse incómodo.

De tal manera Three Billboards… es una película oscura y retadora, caótica como la vida misma que en su misma estructura en fondo y forma al hacer una reiteración al género western de tomar justicia por mano propia aterriza como un potente reflejo de la sociedad actual, y que frente a las verdades incómodas que expone nos hace cuestionarnos si ese tipo de cine tan estimulante pero sobre todo tan realista se podrá continuar haciendo de la misma manera.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra-329