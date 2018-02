Nadie hace caso de los compositores de música clásica en México: Javier Álvarez

“La gran responsabilidad de que no se toque música mexicana se la cuelgo a los directores de orquesta porque ellos hacen la programación. Es increíble que cinco directores son los únicos que se preocupan por tocar música de los compositores vivos en México. Tocan el Huapango de Moncayo sin ver que Moncayo escribió 50 obras más. Cinco directores se interesan por la música mexicana, los demás no tienen el menor interés.”

–¿Quiénes son esos cinco?

–José Areán, Carlos Miguel Prieto, Miguel Salmón del Real, Roberto Beltrán, Rodrigo Macías y párale de contar. Es increíble. Scott Yoo, director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), quien es estadunidense, se preocupa más que ninguno de los que te mencioné. Llegó a México hace año y medio. Su propuesta de trabajo era: En cada programa de la OFCM vamos a tocar a un compositor mexicano , y hasta la fecha lo ha cumplido. Es la única orquesta que toca música de compositores mexicanos de forma regular, cosa que también tiene un impacto social en la comunidad, porque los músicos mismos de la orquesta empiezan a sentir respeto por la obra de mexicanos y los van conociendo: Oye, no sabía yo que Samuel Siman escribía tan padre , Nunca imaginé que la música del mexicano Javier Álvarez tuviera tanta repercusión en el extranjero .

Más allá de Chávez, Lavista, Revueltas, Moncayo…

Quien hace esta denuncia es Javier Álvarez, a quien entrevisto en su casa de Mérida, Yucatán, una mansión extraordinaria, abierta a los cuatro vientos, construida por su padre, el arquitecto Augusto Álvarez. En ella, al fondo del jardín, Javier ha levantado una cueva de brujo, un estudio lleno de instrumentos, y desde las ocho de la mañana se sienta a componer. A los 61 años, alumno del Conservatorio Nacional, hizo su maestría en la Universidad de Wisconsin y el doctorado en la City University de Inglaterra. Fue premiado en 1987 por la Federación Internacional de Música Electroacústica en Francia (por su obra Papalotl), por la British Broadcasting Corporation en Inglaterra y por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en México. En 1993 fue nominado al Premio Ariel en las categorías de mejor música de fondo y mejor tema musical por su participación en la película La invención de Cronos, que dirigió Guillermo del Toro. Ese año fue acreedor del Premio Ars Electrónica, de Austria, por su obra Mannam. En 2000, la embajada de Austria le otorgó la Medalla Mozart, Capítulo de Excelencia. En 2012 fue nominado a los Premios Grammy. En 2013 fue uno de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. En realidad, lo único que le falta es ser miembro de El Colegio Nacional.

–No me quejo, me ha ido bien y a gente como Arturo Márquez le ha ido fenomenalmente bien, pero muchos de mis compañeros merecen que sus obras sean mejor difundidas en México, en Francia, en Italia. En España, José Manuel López López tiene mi edad y todos los reconocimientos del mundo. A cualquier músico español que le preguntes: ¿Conoces a José Manuel López López? responderá de inmediato: Por supuesto . Su obra se toca con regularidad, tiene un estatus social importante en la cultura y como él, muchos otros: Tomás Marco, Luis de Pablo… En cambio, en México, si se conoce un nombre de compositor es el de Revueltas, el de Chávez, el de Moncayo y con suerte el de Mario Lavista o a lo mejor el de Federico Ibarra.

En Inglaterra, un taxista sabe perfectamente quién es Benjamin Britten y aquí es necesario buscar formas de participación; para ello es indispensable educar a los directores de orquesta y cambiar la actitud del Conservatorio, que sólo es una escuela de enseñanza que no promueve nada.

–¿Los alumnos no tocan música mexicana en sus recitales?

–De repente sí, pero no está escrito en blanco y negro. Si te vas a graduar de pianista en el Conservatorio en París tienes que tocar, forzosamente, ya sea una obra de Messiaen, de Poulenc, de Debussy, de algún compositor francés. Aquí no hay la demanda de los académicos ni la curiosidad de los alumnos porque no han estado expuestos a su propia música, así como no han leído a sus propios autores. Es como si yo no hubiera leído Pedro Páramo. ¿Quién no ha leído Pedro Páramo? Le decía yo a Magali, mi hija: Aunque sea la única novela que leas en tu vida de un mexicano, tienes que leerla. Ya después verás que hay otros autores . En el Conservatorio todavía piensan que el siglo XIX fue mejor, que la música romántica es insuperable; sus maestros nunca les fomentan la curiosidad de lo nuevo.

–¿Hay Nobel en música?

–Sí, hay uno muy importante: el Tomás Luis de Victoria, que otorga la Sociedad de Autores y Compositores en España. Equivale al Cervantes en literatura. En Estados Unidos está The Grawemeyer Award, que es aún mayor y tiene una dotación enorme de dinero. Funge como un Nobel de la música.

–Si no gana premios, ¿de qué vive un músico? Porque en la música popular tengo entendido que la divulgación de un compositor tan popular como José Alfredo Jiménez depende de un sindicato…