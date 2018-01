PRI y Verde Ecologista irán en coalición parcial; competirán juntos en 8 distritos y 15 municipios

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) irán en coalición parcial en las próximas elecciones locales, por lo que competirán juntos en 8 distritos y 15 municipios.

La dirigente estatal del PVEM, Susana Rodríguez Márquez, informó que desde su partido propondrán a los candidatos a diputados locales por los distritos 3 de Guadalupe, 8 de Ojocaliente y 14 de Tlaltenango, además de que encabezarán también la designación de aspirantes a los ayuntamientos de Zacatecas, Juchipila, Pánfilo Natera, Juan Aldama, Cañitas de Felipe Pescador y Chalchihuites.

Tras este anuncio, el senador Carlos Puente aseguró que “como partido político tenemos una estrategia electoral para salir a competir y llevar una oferta que dé alternativas de solución”.

Asimismo, en una conferencia de prensa dada este domingo en la capital del estado, se anunció la “reincorporación” de Cuauhtémoc Calderón Galván a la militancia del Verde, después de que en el pasado proceso de renovación de la gubernatura en Zacatecas se decantara por apoyar al aspirante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Monreal Ávila.

Calderón Galván hizo hincapié en su intervención en recordar que nunca renunció a su militancia en el PVEM, sino que únicamente había pedido “licencia por tiempo indefinido (…) porque no coincidía con el gobierno anterior” encabezado por Miguel Alonso Reyes.

En aquel momento, agregó que “decidí abiertamente apoyar otra campaña y otra propuesta; lo hice como externo, me declaré independiente en el Congreso y no me afilié a ningún otro partido”.

Los cambios de orientación partidista que ha tenido Cuauhtémoc Calderón, que van desde el PAN hasta PVEM nuevamente, pasando por etapas como independiente y afín a las propuestas de Morena, fueron motivo de cuestionamiento en la rueda de prensa.

Ante esto, Calderón Galván sostuvo que “no hay que confundirnos; una cosa es tener buena relación con todos y tener invitaciones, que son legítimas y legales, y otra es tener muchas militancias. Mi única renuncia fue al PAN, cuando fui candidato del Verde, y no hay ninguna más”.

Aseveró que tiene claros sus principios personales, que son el trabajo, el respeto y diálogo, además de que consideró que la “confiabilidad” de una persona se demuestra en la forma de actuar en su vida y en los resultados que da en cada una de las responsabilidades que enfrenta.

Por ello, enfatizó que se tiene que cambiar la forma de ver la política y entender que la realidad no se ciñe a los partidos políticos.

“Creo que tenemos que cambiar la manera en la que vemos a la política porque la política no se circunscribe a un tema de partidos. La vida cotidiana y la vida real tiene que ver con situaciones y problemáticas que tiene cada ciudadano y esa actividad política, a través de los partidos, debe tener como premisa única lograr cambiar las condiciones que tienen algunos zacatecanos que son los más desprotegidos”, señaló.

Respecto a esta “reincorporación” habló también el senador Carlos Puente, quien indicó que en el Partido Verde “no le vamos a hacer juicios sumarios a nadie por haberse ido a otro partido”.

Por tanto, recalcó que a Cuauhtémoc Calderón se le recibe “con ánimos renovados. Entendemos y sabemos de las pláticas que has sostenido con otros institutos políticos y ello habla de tu trabajo, de tu compromiso, de esa capacidad que tienes para hacer política; pero también tu regreso representa esa sensatez de volver a casa a trabajar en un proyecto que hemos venido trabajando: el bien de los zacatecanos”.