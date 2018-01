Se registran aspirantes priístas a cargos de elección popular

Alcaldes y diputados, ex funcionarios federales y estatales son algunos de los perfiles que han presentado su registro en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para contender por algún puesto de elección popular en las próximas elecciones.

El presidente municipal de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza y el diputado local, Osvaldo Ávila Tiscareño, le apuestan la reelección, mientras que el ex coordinador de delegados de Sedatu Marcos Ibarra y el ex jefe de la Oficina del Gobernador, Juan Francisco del Real, buscarán la alcaldía de Zacatecas y una diputación, respectivamente.

El alcalde de Guadalupe aseguró que tomó la decisión de acudir al pre registro del PRI para la reelección como presidente municipal después de que el pasado fin de semana el tricolor levantara una encuesta entre los guadalupenses y en la que los resultados “me favorecían”.

Expuso que después de presentar la documentación este jueves deberá esperar a que la Comisión de Evaluación y Selección del partido defina a los candidatos definitivos, de forma que después de recibir la constancia del PRI entre el 11 y el 15 de febrero pueda acudir a las instancias electorales a registrarse formalmente.

Sostuvo que aunque ya la jurisprudencia señala que, en el caso de las reelecciones, los candidatos pueden no separarse de los cargos que ostentan, a fin de que su campaña sea “transparente, bien cuidada y que no dé pie a especulaciones” del uso de recursos públicos en actividades electorales, se separará del cargo en el momento en el que lo marca la ley.

El legislador local Osvaldo Ávila Tiscareño se registró este jueves en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como aspirante a la reelección por el cuarto distrito de Guadalupe.

Señaló que la razón por la que busca permanecer un periodo más ocupando una curul en el Congreso del estado es que “hicimos propuestas de contenido social como los presupuestos participativos, temas que tienen que ver con los fraccionamientos irregulares, de reducción de topes salariales que requieren dar continuidad y deseamos hacerlo”.

Asimismo, aunque precisó que los tiempos electorales no permiten todavía exponer otras propuestas de su programa de trabajo, expuso que hay otros ámbitos relevantes en los que se centrará y que están relacionados con la vivienda, el campo y los límites territoriales entre Guadalupe y Vetagrande, entre otros aspectos.

Por su parte, Marcos Ibarra se registró como pre candidato a la alcaldía de Zacatecas. La razón por la que formalizó su deseo de aspirar a este cargo de elección popular, aseguró, es “la intención de seguir contribuyendo a mi estado, al municipio de la capital, derivado de la experiencia y la formación que tengo”.

Señaló que esperará los tiempos del partido y de los organismos electorales para renunciar a su cargo en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y, mientras tanto, sostuvo que “vamos a seguir trabajando desde nuestra trinchera y con respeto a la normatividad”.

Aunque a los cuatro aspirantes a un puesto de elección popular por el PRI se les buscó por la misma vía, no se obtuvo respuesta de Juan Francisco del Real.

Relacionado