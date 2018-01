Este viernes sesionará la 62 Legislatura en periodo extraordinario de trabajo

Este jueves los diputados locales aprobaron la realización de un periodo extraordinario de trabajo y citaron a sesión, nuevamente, para este viernes a las 11 de la mañana.

Entre los temas que abordarán en estos días se encuentra el de la designación del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de la renovación de la presidencia del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI) y el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEZ).

En la sesión que la Comisión Permanente tuvo este jueves, únicamente hubo una participación sin réplicas en los asuntos generales y estuvo a cargo de la diputada por el Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos.

La legisladora subió a tribuna para criticar el incremento en los impuestos que ha habido a nivel estatal desde que llegó a encabezar el gobierno Alejandro Tello Cristerna y consideró que, tras un año de esta administración, las condiciones del estado han empeorado en diferentes ámbitos.

Sostuvo, en este sentido, que Tello Cristerna se presentó en campaña como una garantía, apartidista, ciudadano, no corrupto “y que lograría sacar de la quiebra al estado”; por el contrario, añadió, cuando buscaba ser elegido por los zacatecanos “no dijo que trasladaría a los contribuyentes los malos manejos” con un aumento de impuestos.

Por ello, concluyó que “en un solo año ha demostrado, no sólo que no cumple su palabra, sino que el estado es un desastre” y aseguró que es una “injusticia” que sean los habitantes del estado con el pago de más impuestos los que deban asumir las consecuencias de los desfalcos de administraciones anteriores.

Más todavía, agregó, cuando el anterior gobernador Miguel Alonso Reyes “sigue campante esperando llegar al Senado y Tello ha sido su protector”.

Nombró también, en su intervención, al secretario de Finanzas Jorge Miranda y criticó que el funcionario haya aseverado que las personas se amparan ante estos aumentos o se van a otras entidades a plaquear sus vehículos “no quieren a Zacatecas”.

No obstante, insistió en que “hoy los ciudadanos de siempre son los que sacan adelante a Zacatecas vaciando sus bolsillos para compensar los abusos y excesos; ya cansaron a población”.

Asimismo, recordó los señalamientos hechos esta semana por los organismos empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara de Comercio de Zacatecas (Canacozac) en el sentido de que se incumplió con la Ley Estatal de los Derechos y Defensa del Contribuyente.

“Organismos como la Coparmex ya alzaron la voz. Los empresarios se dicen más castigados que nunca y nos recuerdan que (…) los zacatecanos estamos en la indefensión” ante el cobro de los impuestos.

