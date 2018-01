Por primera vez en el estado, homicidios culposos superan a los dolosos: procurador

El procurador general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, corroboró el dicho del titular de la Secretaría de Seguridad Pública respecto de que por primera vez en Zacatecas, superan en número los homicidios culposos a los dolosos.

“Sí nosotros podemos al día de hoy afirmar contundentemente que esta circunstancia ya varió”.

Con datos del primero al 16 de enero de este 2018 informó que los homicidios dolosos, corresponden a 12 hombres y cinco mujeres (17 en total), mientras que los culposos; “se trata de accidentes de tránsito o de cualquier otra circunstancia donde no está relacionada la violencia física hacia las personas”, refieren 21, mismos que no precisó en su división por géneros.

El funcionario atribuyó esta diferencia “tal vez a la estrategia de Seguridad pública donde la violencia ha cambiado un poco. Y ahora tenemos mayor cantidad de muertes por accidente”.

Esperan obtener órdenes de aprehensión contra normalistas

Murillo Ruiseco también habló de una denuncia contra estudiantes de la Normal Rural de San Marcos, de la que adelantó, “vamos a continuar con esta carpeta de investigación y seguramente obtendremos algunas órdenes de aprehensión”.

Dijo que los jóvenes mantienen “retenidas unidades que han tomado para trasladarse a hacer algunas protestas tanto en Loreto como en la ciudad de Zacatecas” y aseguró saber que “algunos choferes continúan retenidos por los propios estudiantes dentro de las instalaciones”.

El funcionario expuso el tema como “recurrente” y que involucra un “acuerdo”, palabra que él mismo entrecomilló, entre los dueños de las empresas de transportes y los estudiantes, para que estos últimos se lleven camiones para su traslado con la condición de no dañarlos.

“Eso ha sido un acuerdo histórico que han tenido, no escrito obviamente”. Agregó tener conocimiento de que se ha establecido entre las partes una mesa de diálogo dijo, “para evitar que esta circunstancia exceda más tiempo, esa retención tanto de las personas como de las unidades”.

Refirió de una ocasión anterior ocurrida meses atrás, que algunos de los jóvenes “estuvieron detenidos y fueron llevados a control de detención”.

“En el caso de nosotros vamos a continuar con esta carpeta de investigación y seguramente obtendremos algunas órdenes de aprehensión”, concluyó.

El pasado fin de semana estudiantes de la Normal Rural “General Matías Ramos Santos”, ubicada en la localidad de San Marcos, en el municipio de Loreto, viajaron a la capital del estado para presentar a la secretaria de Educación de Zacatecas un pliego petitorio.

Busca PGJE más delitos cometidos por El Burguer

Luego de su detención en el municipio de Pinos por delitos contra la salud en su variante de narcomenudeo, posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Antonio de Jesús “N”, alias “El Burguer” está siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado “para determinar si esta persona tiene participación en delitos diversos como pueden ser el secuestro, homicidios, y de los eventos que se han presentado en esa región del estado”, a fin integrarlos “a las carpetas de investigación que se tienen ya sobre este grupo criminal en particular”, dijo Murillo Ruiseco.

Refirió que la detención de Antonio de Jesús “N”, de 23 años, fue por los delitos ya señalados, al momento de encontrarse en su domicilio gracias a la obtención de una orden de cateo, “43 bolsitas de plástico con polvo característico similar a la cocaína con un peso neto total de 7 mil 864 miligramos,” ocho armas de uso exclusivo del Ejército “y dos más que no lo son, y un total de 7 mil cartuchos útiles de distintos calibres”, también en su mayoría de uso exclusivo de las Fuerzas armadas.

Expuso que el pasado lunes se autorizó el control de detención de la persona, de quien en las próximas horas se resolverá la situación jurídica luego que se acogió al derecho constitucional de ofrecer pruebas de descargo en su favor.

Debido a ilícitos que se le imputan de orden federal, Francisco Murillo Ruiseco comentó que “nosotros en algún momento estaremos declinando la competencia” a la Procuraduría General de la República.

Sobre “El Burguer” recae la presunción de su involucramiento en la desaparición y posible asesinato de un policía estatal, ocurrida el pasado 3 de junio del 2017, y de dos administrativos de la Secretaría de Seguridad Publica, este hecho ocurrido el 25 de octubre del mismo año en la región donde mantiene control territorial como presunto líder de un grupo delincuencial, según ha informado el titular de la SSP, Ismael Camberos Hernández.

Sobre los restos calcinados de dos personas sobre los que se interrogó al Procurador de Justicia del Estado por su posible pertenencia a los dos administrativos desaparecidos de la SSP, comentó que fueron enviados en diciembre pasado a la Ciudad de México luego que los peritos de genética forense de la PGJE “no lograron determinar la presencia de ADN”.

Será entonces en el Laboratorio de genética de la PGR donde ofrecerán resultados de los peritajes forenses para confirmar o descartar “alguna situación donde se nos haya pasado no poder rescatar ADN de esos restos calcinados”, por lo que la dependencia estatal sigue a la espera.

Armas oficiales implicadas

en comisión de delitos

El procurador también fue interrogado respecto de los casos de armas oficiales robadas o desaparecidas, implicadas en la comisión de delitos, un tema sobre el que no ofreció cifras de las carpetas de investigación que se siguen por estos hechos.

Dijo en referencia a los casos que logró recordar que sí hay armas registradas en la licencia colectiva de la Secretaría de Seguridad Publica que se han visto involucradas en casos de secuestro y homicidio.

Refirió que el procedimiento que se sigue cuando se “pierde” un arma inventariada en la citada licencia de la SSP es levantar una denuncia de manera inmediata ante la Secretaría de la Defensa Nacional, por su desaparición o robo.

“Y nosotros continuar con la investigación ya que esas armas eran oficiales y fueron utilizadas para algunos hechos delictivos”.

Precisó que la PGJE no investiga a los oficiales de policía que las tenían a cargo, pues es la propia Secretaría de Seguridad Pública quien inicia una investigación interna y solo se le da vista a la Procuraduría de Justicia “cuando se determina que hubo responsabilidad –por parte del agente- por el robo o la desaparición del arma oficial”.

En lo que va de la presente administración se han identificado armas de cargo, algunas largas, de custodios del Cerereso de varonil de Cieneguillas que fueron utilizadas por un grupo delictivo involucrado en un caso de secuestro.

Y “alguna arma corta, que ha participado” en la comisión de un homicidio, esta oficial pero que no tiene que ver con el caso del centro de reclusión.

Incrementan denuncias de abuso sexual

Las denuncias por el delito de abuso sexual se incrementaron de manera significativa en Zacatecas del 2016 al 2017, al pasar de 26 carpetas de investigación a 139. Murillo Ruiseco atribuyó este fenómeno a una mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades de Procuración de justicia pero también a que este tipo de conductas “se están presentando con mayor frecuencia en la sociedad”, un asunto que relacionó con la cultura y la educación; “que tiene que ver con el trato hacia las personas y el comportamiento de ciertos actos sexuales que se reflejan en ciertas personas”.

Precisó que el abuso sexual, (un tema que recientemente fue expuesto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera en un caso cometido en perjuicio de tres menores en una escuela de nivel preescolar por un maestro de música), se refiere a “quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo”.

Agregó que la pena a que se hace acreedor quien lo cometa, va de los tres meses a los dos años de prisión y multa de tres a 25 cuotas.

Observó que no se considera un delito grave, “porque no existe la cópula, no hay realmente una penetración para que pudiera considerarse ya una violación”.

Mencionó que en el 2017 se presentaron tres casos en escuelas primarias entre compañeros de escuela, en dos de los cuales prosiguen las investigaciones, y uno más en el Ministerio Público determinó abstenerse de hacerlo.

Murillo Ruiseco sostuvo que hay una mayor confianza de la ciudadanía en las autoridades, “porque se incrementaron las denuncias no solamente en este delito sino en general en todos”.

“La ciudadanía está confiando y que se está avanzando, y que ven que la autoridad está respondiendo a tiempo, y a que obviamente tenemos más captación; recordarán que a nivel estatal es importante, de cada 10 delitos a veces sólo se denuncia uno, es decir el 90 por ciento quedan impunes”.

No precisó sin embargo, cuántas de las 139 carpetas de investigación iniciadas el 2017 han sido judicializadas.

“Será un tema que lo profundicemos, obviamente tenemos que profundizar en estas circunstancias para poder determinar cuántas carpetas tenemos judicializadas de estos delitos en particular”.

Y sobre si la Procuraduría de Justicia del Estado investiga casos de hostigamiento sexual ocurridos dentro de la administración pública comentó que los que tiene registrados “no necesariamente son dentro de la administración pública, pueden ser de escuelas o de la administración municipal, estatal o federal, de cualquiera.

-¿No están especificados?

-No”.

Dijo que en el año 2015 la PJGE tuvo conocimiento de ocho denuncias, en el 2016 de 11, y ocho en 2017.

“Ahí si hubo una variación, bajó el número”. Recordó que este delito sexual implica la existencia entre el victimario y la victima “de una relación de subordinación. Es decir, cuando tiene la persona poder, ya sea por ser un maestro o un jefe dentro de una oficina”.