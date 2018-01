Godezac emprenderá censo de autos extranjeros como medida de seguridad

Con el objetivo de identificar los vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad, así como a quienes los conducen y a los propietarios de los mismos, Gobierno del Estado arrancará el programa denominado Auto Seguro.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna, al hacer la presentación de la estrategia este miércoles, hizo hincapié, en reiteradas ocasiones, en que la finalidad de este “censo” no es recaudatoria, si no de seguridad pública.

Por ello, en la conferencia en la que se anunció el programa estuvieron presentes los integrantes del Grupo de Coordinación Local en materia de seguridad y el mandatario estatal, inclusive, recalcó que no se tuvo la participación en la rueda de prensa de ninguna autoridad de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Esa insistencia se deriva del hecho de que es la tercera ocasión en la que Tello Cristerna busca implementar un programa de registro de los vehículos conocidos como “chocolates”. La primera vez fue como secretario de Finanzas de la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes y la segunda fue ya como jefe del Ejecutivo, al inicio de su administración.

El cobro que se hacía para llevar a cabo el empadronamiento provocó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diera un revés a las intenciones del Gobierno estatal al frenar el último de los intentos, ya en la presente administración, por considerar que tenía fines recaudatorios y advertir que no es facultad de las autoridades locales llevar a cabo este tipo de programas.

No obstante, este miércoles Tello Cristerna insistió en que el objetivo es de seguridad pública y, por ello, será la propia secretaría del ramo la que encabezará la implementación de Auto Seguro, a través de la Dirección de Seguridad Vial.

El programa consistirá en la instalación de retenes en diversos puntos de los 58 municipios, aunque iniciarán en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, en los que se procederá a hacer esta identificación.

El mandatario estatal puntualizó que se han elegido algunos lugares principales como las Unidades Regionales de Seguridad, las zonas de venta de automóviles extranjeros y estacionamientos de cadenas comerciales, entre otras ubicaciones.

Según expuso el gobernador, el proceso de registro de los datos no deberá tardar más de dos minutos a fin de entorpecer lo menos posible la circulación y el tránsito de los propios conductores que se sumen a esta iniciativa.

La información que se solicitará, expuso por su parte el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, será el nombre, edad, domicilio y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tanto del conductor como del propietario, así como los datos del vehículo entre los que mencionó la marca, el modelo y los números de serie y de motor.

Señaló que se estima que en el estado circulan aproximadamente 50 mil unidades vehiculares de estas características y expuso que “este censo o registro se hace con motivos de seguridad pública, ya que el anonimato de estos vehículos permite a los miembros de la delincuencia organizada utilizarlos porque al perseguirlos o localizarlos no tenemos registro y nos impide hacer la investigación”.