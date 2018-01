Exigen líderes empresariales a las autoridades que cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad

■ Clima de inseguridad en el país, en el que Zacatecas está inmerso, afecta a todos los ámbitos: Legaspi

■ En caso de ser necesario deben replantear las estrategias: presidente de Coparmex

Los líderes empresariales de distintos sectores económicos del estado reaccionaron tras el secuestro del empresario constructor Roberto Robles este fin de semana y demandaron a las autoridades que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la seguridad en Zacatecas.

Los presidentes estatales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Enríquez Suárez del Real, y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Víctor Legaspi, coincidieron en hacer este llamado.

Enríquez Suárez del Real apuntó que “las autoridades tienen la obligación constitucional de brindar seguridad a los empresarios pero, en general, a toda la ciudadanía”, sin que para ello sea necesario una solicitud de por medio para que cumplan con esta facultad.

No obstante, tras los hechos del fin de semana, el líder empresarial sí exigió a los tres órdenes de gobierno que brinden la seguridad que debe haber en territorio zacatecano para lo cual, en caso de ser necesario, se replanteen las estrategias.

Asimismo, llamó a que el caso del ingeniero Roberto Robles, como el de cualquier otra víctima del delito en la entidad, no quede impune.

El presidente estatal de Canirac, Víctor Legaspi, tras lamentar el suceso que en esta ocasión sufrió el sector empresarial de la construcción, recalcó que el gobierno tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los zacatecanos.

Sostuvo que el clima de inseguridad que hay en el país, en el que Zacatecas está inmerso, está afectando a todos los ámbitos.

En el caso de los empresarios restauranteros indicó que no han tenido “nada de gravedad”, pero expuso que sí ha habido casos de llamadas de extorsión. Ante esto, añadió que “se les ha dado información, videos, para que tengamos la capacidad de responder ante estas situaciones”.

Legaspi hizo hincapié en que “no ha habido ningún incidente crítico de seguridad” y destacó que la comunicación que tienen entre los afiliados a la cámara, así como la coordinación que se ha mantenido con las autoridades, en este caso del área de seguridad, “ha permitido que nos cuidemos entre nosotros”.

En un comunicado enviado este domingo por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se realizó la misma exigencia al asegurar que “los integrantes del Gremio de la Construcción organizados en el Estado nos sumamos a la justa demanda de contar con un Zacatecas con seguridad y tranquilidad”.