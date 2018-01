Organismos descentralizados deben analizar el tema del financiamiento: SEP

Ante los problemas financieros que enfrentan los organismos públicos descentralizados, el reto que tienen este año es definir las acciones necesarias para que no dependan exclusivamente del financiamiento federal y estatal ni estar a la expectativa del ganador del proceso electoral rumbo a la presidencia de la República, opinó Ramón Navarro Munguía, delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“¿Cómo hacer que las instituciones no dependan única y exclusivamente del financiamiento federal y estatal? ¿Cómo hacer para que estas instituciones puedan allegarse de recursos transparentes, no como lo que nos con el tema que traemos por ahí (de La Estafa Maestra)?”, cuestionó.

Señaló que en este momento ya no es posible pensar que el financiamiento de los subsistemas de educación media superior y las instituciones de educación superior es sólo responsabilidad de la dualidad federación-estado, y “si queremos avanzar y resolver problemas de fondo, tenemos que buscar una flexibilidad”.

Consideró que el tema del financiamiento es muy importante y debe ser analizado en todos los organismos descentralizados e incluso la discusión debe llevarse a la Junta Directiva de cada uno de estos.

Navarro Munguía manifestó que la atención del problema del financiamiento tiene correspondencia con el proyecto académico e institucional de cada uno de los organismos descentralizados para el actual ejercicio gubernamental en el estado, es decir, para los próximos cuatro años.

Indicó entonces que los subsistemas de educación media superior y las instituciones de educación superior deben planificar cómo atraerán los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, “porque no podemos navegar a ver qué sucede, ver quién gana en las elecciones de este año y ver quién es el nuevo secretario de Educación. No podemos estar sujetos a eso”.

El delegado reiteró en que las instituciones educativas no deben estar sujetos de los cambios en el Gobierno Federal, por lo que debe haber la planificación para que no haya problemas financieros en los próximos años.

“Esperemos que en 2019, 20 y 21 se garantice de igual manera. No se ve forma de que sea de manera distinta, por lo que debemos ver cómo hacerle para allegar recursos propios y hacer un ejercicio de política educativa interna en cada una de las instituciones”, expresó Navarro Munguía.

Por último, señaló que es importante que las autoridades conozcan lo que se vive al interior de los organismos, no para saber lo malo que ocurre, sino que se visualicen las fortalezas y todo aquello que se hace bien.