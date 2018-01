A Zacatecas nunca le han retenido algún recurso federal: Alejandro Tello

Javier Corral “es mi amigo, somos ex compañeros senadores, es polémico”

Puntualiza que se acordó volver a “cabildear” con las empresas mineras sobre el

Impuesto Ecológico, a fin de “llegar, más que a un arreglo, a un beneficio para Zacatecas

A Zacatecas nunca le han retenido algún recurso federal; “están clarísimas las aportaciones, las participaciones y los montos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”, aseguró el gobernador Alejandro Tello Cristerna, después de que su homólogo de Chihuahua Javier Corral denunciara la falta de dinero federal ya comprometido como represalia por las investigaciones sobre corrupción que se llevan a cabo en ese territorio.

En la entidad, pese a choques que ha habido entre el gobierno de la República y el estatal como, por ejemplo, con el Impuesto Ecológico, que incluso está todavía controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la Federación, el mandatario estatal apuntó que “no hay absolutamente ningún recurso detenido”.

Expuso que es complicado que estos señalamientos que se han hecho en el caso de Chihuahua se den debido a que están claros y controlados los recursos que provienen del PEF por lo que expuso que Corral “es mi amigo, somos ex compañeros senadores, (pero) es polémico. No veo realmente muy lógico lo que está planteando porque es muy demostrable”.

En relación al Impuesto Ecológico, Tello Cristerna expuso que el jueves de la semana pasada se reunió con el secretario de Hacienda y se acordó volver a “cabildear” con las empresas mineras a fin de “llegar, más que a un arreglo, a un beneficio para Zacatecas, que aporten para infraestructura que puede ser en salud, educación, seguridad y lograr un buen acuerdo, más que una confronta”.

En otro tema, el gobernador se refirió a la reunión que esta semana sostuvo con empresarios chinos y dijo que “es la primera respuesta que estamos teniendo de las empresas visitadas” en la gira por el país asiático.

Se trató, expuso, de una empresa constructora que ya tiene oficinas en México, pero que busca ampliar sus operaciones. Señaló que el interés de esta compañía es el de construir un parque industrial ya sea en Calera o en el municipio de Guadalupe, aunque agregó que también se habló de su probable participación en la licitación del sistema de agua Milpillas.

En este último punto, precisó que “se habló mucho sobre la posibilidad de concursar, porque será una licitación pública nacional, en el acueducto de la presa de Milpillas”.

Expuso que hay otras empresas, en este caso del ramo automotriz y concretamente relacionada con camiones, que de acuerdo con lo que le informó el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous podrían estar en la entidad el próximo mes.

Aparte de abordar estos tres temas, el mandatario estatal hizo referencia a la seguridad y al número de homicidios dolosos que se han cometido en los primeros días de este 2018.

Indicó que “es lamentable que siga habiendo ejecuciones; tampoco no quiero sacar estadística porque son vidas y sería poco ético. (Pero) Créanme que estamos trabajando muchísimo. Tenemos que erradicarlo, estamos buscando todas las estrategias en capacitación de policías y en inversión”.