Políticos priístas divulgan información falsa o manipulada durante este proceso electoral

Eruviel Ávila afirma en redes sociales que Meade y AMLO están en “empate técnico”

Se ampara en datos de Suasor Consultores; no tiene antecedentes en elaboración de encuestas

Los ataques principalmente son lanzados en contra de Andrés Manuel López Obrador

Datos erróneos e información manipulada es la que se está difundiendo en este proceso electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del equipo de precampaña de José Antonio Meade Kuribreña y del propio precandidato a la Presidencia de la República.

En sus ataques, principalmente lanzados en contra de Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), se han estado haciendo acusaciones, por ejemplo, en materia de seguridad.

Al respecto, el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, sostuvo en un tweet que la tasa de secuestros en la Ciudad de México durante el periodo de López Obrador al frente del gobierno de la capital se incrementó un 80.6 por ciento, lo que respalda con una gráfica que abarca la etapa de 2000 a 2005.

No obstante, en medios de comunicación digitales se ha advertido que estas cifras son erróneas, ya que en esos años el delito de secuestro en el entonces Distrito Federal se redujo al pasar de una tasa de 1.65 en 2001 a una de 1.15 hechos de este tipo por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, Eruviel Ávila señaló en una publicación, igualmente en redes sociales, que los sondeos colocan “ya” a Meade Kuribreña y a López Obrador en un “empate técnico”, y para concluir su mensaje señala que “Pepe Meade cada día crece más en las preferencias de los mexicanos”.

Sin embargo, la casa encuestadora a la que hace referencia esta información, llamada Suasor Consultores, no tiene antecedentes en la elaboración de estos estudios, además de que sus resultados no coinciden con alguna otra encuesta que haya sido difundida.

El mismo Eruviel Ávila publicó este martes un tweet en el que se señala que en diferentes ciudades de Venezuela aparecieron, pintados en bardas, mensajes de apoyo a López Obrador.

La publicación se vincula con una nota de Ciro Gómez Leyva en la que se añade que durante varias horas fue Trending Topic en aquel país el hashtag #LopezObradorEsRevolucion, aunque los mensajes que acompañaban esta frase eran textos sin sentido, únicamente para que se replicara la frase.

Por su parte, José Antonio Meade Kuribreña ha apuntado en algunos de los eventos que los estados más violentos del país están gobernados por la oposición.

Sin embargo, es precisamente el PRI el que gobierna en cuatro de las seis entidades con mayores índices de violencia, de acuerdo con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Se trata de Colima, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, aparte de Baja California y Chihuahua, donde la administración gubernamental es panista.

Asimismo, se ha tratado de desvincular del gasolinazo; no obstante, en publicaciones en redes sociales se ha evidenciado que, frente a su discurso de que “el precio de la gasolina se determina internacionalmente y no fluctúa con las condiciones de costo”, en la Ley de Ingresos 2017 que propuso la Secretaría de Hacienda que él encabezaba se incluyó un incremento al precio de los combustibles.

Relativo al estado, el precandidato declaró en sus redes sociales que “gracias a la llegada del gas natural a Zacatecas, hoy la industria ahorra un 70 por ciento y los comercios 40 por ciento, respecto a lo que antes les cobraba el gas LP”.

Sin embargo, cabe mencionar que únicamente la industria de mayor tamaño, como la compañía cervecera extranjera Grupo Modelo, es la que se encuentra conectada al gasoducto que se construyó en la entidad y, por otro lado, aún son contadas las viviendas que, sólo en el municipio de Guadalupe, tienen contratado este nuevo insumo para sustituir al tradicional Gas LP.