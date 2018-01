Salario de hogares debería ser de $19 mil al mes: estudio de la Ibero

La llegada de 2018, con los incrementos de precios en insumos básicos como el Gas LP, los combustibles y algunos alimentos de la canasta básica, frente a un salario mínimo de 88.32 pesos, hace que la situación en los hogares se vuelva crítica en una cuesta de enero que, por sí sola, constituye una etapa de gastos fuertes para las familias mexicanas.

En un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), de la Universidad Iberoamericana, y llamado La pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios se señala que los salarios mínimos constitucionales en México no alcanzan para el bienestar mínimo de una persona y están todavía más lejos de garantizar la calidad de vida de una familia de más integrantes.

Según exponen los investigadores Graciela Teruel Belismelis, Miguel Santiago Reyes Hernández y Miguel Alejandro López, para una sola persona sería necesario que el salario mínimo fuera de 95.4 pesos diarios únicamente para que pudiera solventar las necesidades mínimas, es decir, para no caer en pobreza de un individuo.

Sin embargo, los académicos señalan en el estudio que este indicador que es el que se ha manejado como “digno” porque alcanzaría la línea de bienestar no puede ser calificado de esta forma.

Esto lo exponen debido a que, “retomando el concepto del Living Wage Calculator” calculadora de salario vital- del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) los salarios mínimos que sean idénticos a la línea de pobreza serán salarios de pobreza, no dignos ni suficientes, porque sólo garantizan no caer en situación de pobreza, estando al límite de ella.

Además, las cifras del salario mínimo que hay en México son únicamente para el individuo y no contemplan la situación familiar, en la que una o dos personas mantienen un hogar de cuatro integrantes en promedio.

Con esta consideración, el estudio de la Universidad Iberoamericana sostiene que en una familia el salario mínimo debería ser de 353 pesos diarios. Esto implica, dijeron los investigadores, que cada integrante del hogar, en el que se incluyen los hijos, tendría que ganar 4 mil 760 pesos al mes para que en total tuvieran ingresos por 19 mil 41 pesos.

Este es el monto de ingresos mensuales que debería tener cada hogar que en México tenga en promedio cuatro miembros para cumplir con el precepto constitucional que establece “con claridad que el salario mínimo es un concepto de dignidad y suficiencia para el jefe de familia y su familia, no para un individuo”.

En el estudio hay un apartado de recomendaciones entre las que destaca el hecho de que relacionar la política social y la de los mercados laborales, es decir, el empleo y los salarios, puede reducir significativamente los niveles de pobreza y garantizar que la población que está constantemente entre la pobreza y la vulnerabilidad pueda salir de manera definitiva hacia un estatus de no pobreza.

Los académicos aseguran que México tiene que transitar hacia “una nueva política salarial que además contribuya a la generación de un mercado interno más sólido en situaciones de incertidumbre económica”.

Algunas de las estrategias que consideran necesarias son la tener el indicador de poder adquisitivo que analice los aumentos de salario en relación al costo de vida; el crear el indicador de eficiencia que se relaciona con “las ganancias de la productividad”, es decir, que las ganancias obtenidas por productividad deberían verse reflejadas en aumentos de sueldo. También está el indicador regional y el de equidad que buscaría reducir las brechas salariales.