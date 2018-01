Pese a ser día hábil, funcionarios públicos dejan sus puestos para favorecer a Meade

Pese a ser día hábil y estar en horario laboral, en el evento del precandidato a la Presidencia de la República por la coalición PRI-PVEM, José Antonio Meade Kuribreña, estuvieron desde alcaldes hasta funcionarios municipales, estatales y federales.

Algunos de los servidores públicos que acudieron en horas de trabajo al recinto del Centro Platero donde se llevó a cabo el evento proselitista de precampaña, fueron la presidenta honorífica del Sistema DIF Estatal, Cristina Rodríguez Pacheco, varios alcaldes como el de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, y el de Fresnillo, José Haro de la Torre, y el ex gobernador y actual funcionario federal, Miguel Alonso Reyes.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna, no asistió al evento aunque sí fue al aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz. El mandatario estatal no tuvo agenda pública, pero acudió al municipio de Calera para recibir al precandidato tricolor este 2 de enero, primer día hábil del año.

Este momento fue captado en fotografías que circularon en redes sociales y provocaron comentarios negativos de algunos usuarios, quienes se preguntaban si hoy era día hábil o el gobernador estaba de vacaciones, además de que se cuestionaban si Tello Cristerna acudirá al aeropuerto a dar la bienvenida a todos los precandidatos y aspirantes a ocupar la presidencia de México que vengan a territorio zacatecano.

Tras este encuentro, el gobernador y Meade Kuribreña fueron al centro de la capital, donde el precandidato sostuvo una reunión con empresarios zacatecanos y cámaras empresariales con representación en la entidad.