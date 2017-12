La UAZ se resiste a su propia transformación, pese al fracaso del modelo académico

Aspecto del Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas n foto: andrés sánchez

Clase política del estado, sin interés de financiar la educación pública: Moctezuma Longoria

Muchos investigadores trabajan de manera individual, sin reportar proyectos: Reta Hernández

Varias unidades académicas “se han convertido en verdaderos negocios”: Spauaz

Además de la problemática financiera y administrativa, el modelo académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) ha fracasado y, sin embargo, la Máxima Casa de Estudios se resiste a ser sujeto de su propia transformación, afirmaron académicos, funcionarios y la dirigencia del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), durante su participación en el Tercer Seminario del Consejo Estatal de Universitarios por un Proyecto Alternativo para Zacatecas.

Miguel Moctezuma Longoria, de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, manifestó que en Zacatecas hay un rezago en materia de educación media superior y si la UAZ no ofreciera ese nivel, habría un rezago muy preocupante.

No obstante, “esto no me parece suficiente para justificar la existencia de la preparatoria en la Universidad. Para mí es importante que la preparatoria se consolide en sus programas, se concentre, se evalúe y compita por las bolsas de recursos que se ofrecen a nivel nacional”.

Se refirió al tema presupuestal y dijo que la UAZ comparte el mismo destino que las universidades de Sinaloa, Oaxaca, San Luís Potosí, Yucatán, entre otras que reciben del gobierno del estado entre el 11 y 14 por ciento del subsidio. En cambio, las universidades del Estado de México, de Guadalajara, Tabasco, Chihuahua y Baja California, reciben hasta 40 por ciento del subsidio de parte del gobierno de su entidad.

Indicó entonces que “la clase política de Zacatecas no tiene interés de financiar la educación pública ni interés por aumentar el subsidio para la Universidad. El subsidio más importante se dio en el 2005 y 2006”.

Moctezuma Longoria opinó que la UAZ es una institución que se niega a cambiar y reproduce prácticas pasivas y ha adoptado mecanismos de resistencia y denuncia, pero sin propuesta, lo cual “es un camino estéril porque no aporta nada más que resistir a los procesos que se requieren”.

El modelo que se debería adoptar, dijo, es aquel que ponga en el centro a las prácticas sociales, a los sujetos, cuya capacidad para transformar la institución implicaría una estrategia activa y proactiva, capaz de enfrentar las políticas públicas y de promover un proyecto de universidad renovado.

Durante la mesa denominada “Educación Superior y el Futuro de Zacatecas”, Manuel Reta Hernández, coordinador de Investigación y Posgrado, cuestionó que muchos investigadores trabajan de manera individual, sin reportar sus proyectos, lo que impacta desfavorablemente en los indicadores de la institución.

Informó que solamente hay 112 profesores de la UAZ que tienen tiempo completo, SNI, cuerpo académico, perfil Prodep y proyecto registrado, cifra que equivale a la mitad de todos los que tienen el SNI.

Consideró entonces que a los profesores que pertenecen al SNI no les interesa cumplir con el resto de los indicadores, es decir, no les importa ser parte de algún cuerpo académico o tener proyectos registrados dentro de la UAZ.

“Ellos hacen investigación pero sólo ellos y el SNI saben de qué son, porque la Universidad no lo sabe porque nunca tuvieron un proyecto registrado dentro de la universidad, que le beneficie a la universidad, que ayude a los indicadores de la Universidad. Esto hay qué criticarlo e investigar porqué”, dijo el funcionario.

Reta Hernández puntualizó que no critica a quienes son parte del SNI, sino a la situación en que se encuentra la UAZ en lo general, y podría ser que la universidad no brinda las condiciones necesarias para que todos los investigadores registren sus proyectos.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, consideró que la Universidad ha cumplido a cabalidad sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión, pero en algunas cuestiones se incurre en simulación, pues alrededor de 500 personas “tienen dos, tres y hasta cuatro chambas”.

Respecto al argumento de que la investigación científica debe vincularse con el sector productivo, dijo que eso es de cuidado porque ahora el conocimiento se genera para quien la compra y eso “nos hace similares a las universidades privadas donde se vende el conocimiento y pierde rumbo la universidad pública y donde ya no puede entrar el hijo del campesino y donde es obligación del Estado la gratuidad de la educación”.

Muestra de ello es el caso de varias unidades académicas en la UAZ que “se han convertido en verdaderos negocios, y si a eso le sumamos 11 secretarías inmiscuidas con ocho universidades que le entraron a la “Estafa Maestra”, me da la impresión que nos aventaron un anzuelo a ver quién caía y ahora que nos tragamos el anzuelo nos dicen que no entramos porque somos una universidad corrupta. Afortunadamente no somos todos, es un sector de universitarios y deben pagar”.

Por su parte, Alejandro Aguilera Galaviz, secretario académico de la UAZ, afirmó que el reto es incrementar la cobertura de educación superior y disminuir el abandono escolar en el nivel bachillerato y mejorar el índice de transición hacia la educación superior para alcanzar el 65 por ciento.

Comentó que la vinculación entre las instituciones de educación superior y los sectores productivos deben fortalecerse y promover fuentes de trabajo que tienen que ver con la innovación, mientras que los egresados deberán contar con una alta calificación.

“Algunas de las características de formación que deberán tener los egresados son las que les permitan desarrollar habilidades intelectuales para el ejercicio profesional, así como aptitudes para resolver problemas, manejo de tecnologías de información y comunicación, emprendimiento y el dominio de otros idiomas.

Concluyó que los modelos educativos deben transitar de una visión estática a una dinámica y de acuerdo a la rapidez en el proceso de generación del conocimiento, transitar al enfoque multidisciplinario para la resolución de problemas complejos.