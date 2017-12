Oposición intentó evitar que bloque oficialista aprobara por fast track Presupuesto de Egresos

La legisladora por el PVEM, Julia Olguín, fue designada presidenta de la mesa directiva de la 62 Legislatura para el mes de diciembre n foto: andrés sánchez

Rompió el quórum de la primera sesión ordinaria legislativa

Este martes los diputados de oposición rompieron el quórum de la primera sesión ordinaria prevista para las 11 de la mañana con el objetivo de evitar que los legisladores del bloque oficialista aprobaran “mediante un madruguete, por fast track” el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para 2018.

Con estas palabras explicó el diputado Luis Medina Lizalde las razones de la salida del salón de plenos de los integrantes de las fracciones parlamentarias de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido del Trabajo (PT), del de la Revolución Democrática (PRD) y de Encuentro Social (PES).

“Nosotros estuvimos insistiendo una y otra vez que eso no era procedente, no era necesario, no iba a cambiar la correlación de fuerzas, que no nos explicamos la prisa, que es imposible no sospechar que hay un gato encerrado que huele a electorerismo”, sostuvo.

Los legisladores de oposición dieron una conferencia en el vestíbulo del Congreso del estado después de que se suspendiera la sesión y calificaron como “inaudito” e “histórico” el hecho de querer votar un paquete económico “con tanta anticipación”.

Medina Lizalde aseveró que han pasado 17 días desde que el Gobierno estatal presentó la propuesta de presupuesto para el próximo año y en la madrugada de este martes, a las 2 de la mañana, sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo, para dictaminar esta iniciativa y poder presentarla este martes en el pleno de la 62 Legislatura local.

Para evitar la “premura” en la votación del paquete económico, dijo, se tomó esta decisión por parte de los 11 diputados de oposición y, además, sostuvo que fue posible llevar a cabo esta práctica de romper el quórum, pese a ser minoría, por “el hábito de ausentismo de la bancada oficial”.

Mientras tanto, la diputada petista Geovanna Bañuelos aseguró que con esta determinación “estamos intentando ganar tiempo para sensibilizar al PRI, al Verde, a Nueva Alianza y particularmente al gobernador por conducto del secretario de Finanzas, para que escuche nuestro planteamiento”.

Y es que recordó que como oposición están elaborando una propuesta alternativa de paquete económico en el que, de acuerdo con la legisladora perredista, María Elena Ortega, a la fecha ya tienen una bolsa de 500 millones de pesos para reasignar en ámbitos como el campo, los migrantes y la creación de un fondo especial para el rescate y el fortalecimiento de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, entre otros rubros.

El objetivo, dijo la integrante del PRD, es presentarle la propuesta al secretario de Finanzas para que puedan tenerse en cuenta las modificaciones propuestas por el bloque opositor.

El recuento

El jueves de la semana pasada la sesión ordinaria fue suspendida por falta de quórum en la parte de asuntos generales, cuando el diputado Omar Carrera tomaba la palabra en tribuna. La presidenta de la mesa directiva en ese momento era Isaura Cruz de Lira, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, quien citó para este martes a fin de concluir con esa sesión.

Ya ayer, comenzó la sesión pendiente con la propia Isaura Cruz de Lira como presidenta y sin objeciones, en este sentido, por parte de ninguno de los diputados presentes en el pase de lista, miembros tanto de bancadas de oposición como de las oficialistas.

Sin embargo, ni un minuto pasó desde el inicio de los trabajos cuando Cruz de Lira solicitó nuevamente verificar la presencia de los diputados suficientes en el pleno. Al no haber quórum, volvió a suspenderse la sesión y la presidenta de la mesa citó hasta el próximo jueves.

En ese momento fue cuando empezaron las quejas por parte de los diputados del PRI, del Verde y del Panal hacia las formas en las que habían ocurrido los hechos, es decir, sostuvieron que no debería haber estado al frente de los trabajos Isaura Cruz de Lira ya que, por ser diciembre, este puesto lo tiene que ocupar la legisladora por el PVEM, Julia Olguín.

Finalmente, hora y media después, los diputados del PRI, del Verde, del Panal y del PAN reanudaron la sesión, estando al frente ya Olguín Serna, quienes aprobaron el orden del día en el que se incluyó la lectura, entre otros puntos, de los dictámenes de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.