Legislatura aprueba presupuesto; el gasto será de 30.4 mil mdp

El paquete económico se aprobó en segunda sesión vespertina de la 62 Legislatura ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Fueron 18 votos a favor emitidos por el PRI, PVEM, Panal y PAN

■ El Presupuesto de Egresos de 2018 prevé un monto de 30 mil 463 millones 434 mil 263 pesos

■ Barragán dijo que la propuesta de presupuesto alterno de los opositores se recibió este lunes; “un documento de 3 hojas por un solo lado; pregunto si esto puede ser un paquete económico”

Este martes, con la ausencia de los diputados de oposición, los legisladores de las fracciones oficialistas aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado para 2018.

Tras una primera sesión, prevista para las 11 de la mañana y que fue suspendida por falta de quórum, se reiniciaron los trabajos pasadas las 14:30 horas para leer, entre otros dictámenes, los de estas iniciativas.

Fue en una segunda sesión que comenzó después de las 19 horas cuando se aprobó el paquete económico de Zacatecas para el próximo año.

En el documento avalado se establecen los ingresos provenientes de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios, ingresos derivados de financiamientos e incentivos, y que ascienden a 30 mil 463 millones 434 mil 263 pesos.

Asimismo, el gasto total previsto en el Presupuesto para el Ejercicio 2018 del estado de Zacatecas importa la cantidad de 30 mil 463 millones 434 mil 263 pesos.

Quienes no acudieron al pleno fueron los integrantes de las bancadas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo, salvo el diputado Samuel Reveles, y la diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Iris Aguirre.

Tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la entidad para 2018 fueron aprobados con 18 votos a favor emitidos por los diputados del PRI, del PVEM, del Panal y del PAN.

Los legisladores que dieron luz verde a los dictámenes fueron Arturo López de Lara, Le Roy Barragán, Gustavo Uribe, Guadalupe Flores, Carlos Sandoval, Lorena Oropeza, Guadalupe Nallely Román Lira, Osvaldo Ávila Tiscareño, Isadora Santiváñez, Carlos Peña Badillo, Adolfo Zamarripa, Lyndiana Bugarín, Patricia Mayela Hernández Vaca, Jorge Torres, Norma Castorena, José María González Nava, Carolina Dávila y Julia Olguín. Hubo una abstención emitida por el diputado petista Samuel Reveles.

Critican ausencia de la oposición

El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Carlos Peña Badillo, subió a defender el dictamen y expuso que éste se realizó con base en la realidad actual del estado, “acompañando” rubros como desarrollo social, salud, justicia, prevención del delito, seguridad, educación, bibliotecas públicas, Sistema Estatal Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo, consideró que es una “lástima” que los diputados de oposición no acudieran a la sesión y “estén allá afuera queriendo provocar y engañando”, ya que “hoy se cuestiona, se dan por sorprendidos, se dice que es albazo, se dice que no estamos respetando los tiempos. Falso”.

Dijo que no son ciertos los señalamientos hechos en contra del proceso de elaboración de este dictamen debido a que el Poder Ejecutivo presentó con 15 días de antelación el proyecto de presupuesto y que la ley les permite presentar ante el pleno el documento final para su votación en el momento en que esté concluido.

El diputado hizo referencia al presupuesto alternativo que la oposición aseguró que iba a presentar. Al respecto, sentenció que “jamás llegó y, lo que no llega, no se dictamina y, lo que no se dictamina, no se vota”.

El legislador por el PRI, Osvaldo Ávila Tiscareño, coincidió con Peña Badillo en que el lugar del debate debe ser el pleno. “En muchas ocasiones hemos visto cómo se condena, se cuestiona y se nos acusa de rehuir el debate y que, ante una oportunidad tan positiva e importante como discutir el tema del presupuesto, simplemente se aplicó una estrategia equivocada de aquellos que le apuestan a que le vaya mal a Zacatecas para que les vaya bien a ellos en las urnas”, concluyó.

El diputado por el PAN, Carlos Sandoval, aseguró que “como oposición responsable estuvimos trabajando” y expuso que “no fue un trabajo sencillo, lo hicimos con entrega y no se vale que, de buenas a primeras, digan otros diputados que lo hicimos al ‘ahí se va’”.

Por su parte, el legislador también panista, Arturo López de Lara, señaló que él presentó 21 reservas al interior de la comisión, de las cuales 10 fueron tomadas en cuenta, por lo que consideró que hubo apertura para discutir sus propuestas e incluir algunas de ellas en los dictámenes del paquete económico.

La legisladora Isadora Santiváñez apuntó que la del presupuesto es la aprobación más importante de todo el año y “lo estamos haciendo con un número reducido de diputados porque no quieren venir; se les paga por estar en el pleno, en sesión, no por estar en ruedas de prensa, en redes sociales, hablando mal de un paquete económico, cuando debieron estar aquí”.

La diputada Guadalupe Flores consideró que “el trabajo para darle estabilidad a Zacatecas está hecho”, mientras que Le Roy Barragán Ocampo destacó que en la comisión dictaminadora están presentes cinco grupos parlamentarios que son el PRI, el PVEM, el Panal, el PAN y el PRD.

Asimismo, este legislador también hizo referencia a la propuesta de un presupuesto alterno por parte de la oposición y señaló que este lunes se recibió un documento de “tres hojas por un solo lado y me pregunto si esto puede ser un paquete económico”.

Barragán Ocampo concluyó mencionando la sesión previa encabezada por la legisladora de Morena, Isaura Cruz de Lira, la cual fue suspendida después de que los diputados de oposición rompieran el quórum. En ese sentido, apuntó que la mesa directiva se elige por mes y en diciembre la responsable es Julia Olguín, por lo que “si alguien más se sienta ahí, está usurpando ese lugar”.

Antes de concluir la sesión, una vez que fueron agotados todos los puntos del orden del día, la presidenta de la mesa directiva Julia Olguín solicitó al área de Finanzas de la Legislatura local que se les descuente el día a todos quienes no asistieron a las sesiones de este martes.

Reducen presupuesto de organismos autónomos

En el dictamen aprobado, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública afirmaron que el presupuesto es “acertado” y “adecuado”, ya que consideraron que concuerda tanto con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 como con la Ley de Disciplina Financiera.

Además, señalaron que es “austero” debido a las condiciones económicas del país que son descritas en la exposición de motivos que hizo el Poder Ejecutivo estatal para justificar su propuesta.

Los cambios que los diputados hacen patentes en la valoración de la iniciativa son los relativos al re-direccionamiento de 35 millones de pesos para el Poder Judicial, en concreto, para la operación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas y la modificación al artículo 21 que tiene que ver con los recursos otorgados a las asociaciones civiles.

En este último punto, la propuesta del Gobierno estatal establecía 20.3 millones de pesos para 21 organizaciones y en el dictamen aprobado se asignaron en esta partida 15 millones 136 mil 277 pesos para 24 beneficiarios.

Al revisar los detalles del presupuesto definitivo que tendrá el estado en 2018, se advierten más cambios tanto en el dinero que tendrá cada poder como en el que se destinará a los organismos autónomos.

En el caso del Poder Legislativo, los diputados incrementaron la cifra propuesta de 436.6 millones a 441.6 millones de pesos y el aumento corresponde al presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El Poder Judicial, debido a la reasignación de recursos antes mencionada, pasa de 455 a 490 millones de pesos, mientras que el Poder Ejecutivo pasó de 27 mil 301 millones a 27 mil 289 millones de pesos.

Los organismos autónomos están entre las instancias con mayores afectaciones de reducción de presupuestos ya que sólo dos de ellos mantuvieron los recursos que se habían planteado al inicio; pero, en conjunto, tuvieron una disminución de 28 millones de pesos.

Al Tribunal de Justicia Electoral y al Instituto Electoral del estado se les quitaron 2 y 20 millones de pesos, respectivamente; a la Comisión de Derechos Humanos se le redujo el presupuesto 2 millones, a la Fiscalía de Justicia fueron 3 millones y al Instituto de Transparencia se le disminuyó un millón de pesos.

Otro de los rubros que tuvo una disminución de recursos fue el del recurso destinado a “Programas presupuestarios con perspectiva de género” ya que el Gobierno estatal propuso una cantidad de mil 122 millones y la que finalmente aprobaron los diputados fue de mil 99 millones de pesos.