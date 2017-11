Este año cerrará con la generación de 8 mil 200 puestos de trabajo

El gobernador Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa este miércoles n foto: La Jornada Zacatecas

Minería incrementó el número de empleos registrados ante el IMSS en un 10%

Delegación zacatecana realizará gira por China del 30 de noviembre al 10 de diciembre

Desde septiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de este año en Zacatecas se generaron 7 mil 880 empleos, que fueron registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en este mismo periodo, se tuvo un incremento de 8 por ciento del salario promedio reportado en esta instancia federal, pasando de 281.36 pesos diarios a 303.8 pesos al día.

Cabe señalar que del segundo trimestre de 2016 al mismo periodo de este año la economía de Zacatecas creció por debajo de la media nacional. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2017, el crecimiento económico en la entidad fue de 1.4 por ciento respecto a los mismos meses del año pasado.

A nivel nacional la economía creció 1.6 por ciento, por lo que Zacatecas se coloca en la posición número 19 de los 32 estados del país.

Este miércoles, el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, dio estos datos en una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, y en la que se informó que las previsiones para el cierre del año continúan cerca de los 8 mil 200 puestos de trabajo.

Aunque refirió que, como ha ocurrido de manera constante en los últimos cinco años, en diciembre se espera una pérdida de empleos estacional pero el mes de noviembre estaría terminando con la generación de unas mil 800 nuevas plazas.

En cuanto al crecimiento desglosado por sectores económicos, el funcionario expuso que la minería incrementó el número de empleos registrados ante el IMSS en un 10 por ciento, los transportes y comunicaciones crecieron 7.9 por ciento, mientras que la construcción y los servicios para empresas aumentaron sus cifras 7.7 por ciento.

El comercio creció 3.7 por ciento y la industria de la transformación tuvo un crecimiento de 3.6 por ciento. Sostuvo que la industria eléctrica y de suministro de agua, así como las actividades primarias, no tuvieron crecimiento o éste fue marginal.

Respecto a los municipios, apuntó que los 175 mil empleos formales que hay en la entidad se concentran en 10: Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Calera, Mazapil, Sombrerete, Ojocaliente, Morelos, Río Grande y Jerez, abarcando entre todos cerca de 150 mil puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social.

Viajarán a China el 30 de noviembre

En la rueda de prensa de este miércoles, también se anunció el plan de trabajo que se tendrán en la próxima gira que se realizará por China del 30 de noviembre al 10 de diciembre y en la que se irá a las ciudades de Shangai, Beijing y Lanzhou.

En este viaje, al que acudirán 6 personas, entre ellas el mandatario estatal y el titular de Sezac, y en el que se gastarán alrededor de 350 mil pesos en boletos de avión, comida y hospedaje, se tiene programado visitar 20 empresas automotrices, mineras, metalmecánicas, de manufactura en general, de generación de energía con desechos sólidos y de soluciones de ingeniería en el ámbito del agua.

La intención, apuntó el funcionario, será la de lograr entre 18 y 20 meses después de la gira la firma de entre 4 y 5 cartas de intención “de inversión real” que podría oscilar de 50 a 60 millones de dólares en cada caso.

El secretario de Economía aseguró que la presencia del gobernador es necesaria para establecer los vínculos con los empresarios y agregó que, probablemente, ara el cierre de los acuerdos de inversión el mandatario estatal tendrá que volver a viajar al país asiático.

Destacó que habrá dos componentes fundamentales a la hora de presentar el estado a los empresarios. Uno de ellos será el difundir la “base educativa fuerte” que tiene la entidad con una gran cantidad de universidades y centros tecnológicos y, por ende, la posibilidad de “construir con ellos los perfiles

adecuados”.

El segundo consistirá en abordar el tema de ciencia y desarrollo tecnológico “para que vean que no necesitan traer toda la tecnología de china, sino que hay laboratorios, investigadores, científicos que los pueden apoyar”.

Bárcena Pous precisó que en esta gira se estarán teniendo reuniones de “primer contacto” con los empresarios chinos ya que, de las visitas anteriores que pudo haber realizado la administración anterior, “si se generaron buenos contactos, el problema es que no se concretaron en memorándum de entendimiento o carta de intención. No tenemos ninguna que haya llegado a ese punto” y, por tanto, no se les puede dar seguimiento.

Por su parte, el gobernador apuntó que “muchas veces esas incursiones se ponen en duda” por lo que, en esta ocasión, se invitó a un representante de las cámaras empresariales y a un directivo de medios de comunicación para que se corrobore el trabajo que será realizado.

Llegará la primera empresa austriaca

En la conferencia también se anunciaron nuevas inversiones y proyectos que están próximos a realizarse. Uno de ellos, dijo el secretario de Economía, es el de la empresa austriaca Voestalpine Rotec Summo de México del ramo automotriz, que estará invirtiendo 4 millones de dólares en un inicio y generará 50 empleos.

Asimismo, informó que el próximo año se demolerá el centro comercial Soriana Gavilanes para construir con 354 millones de pesos un Citiclub y Soriana Hiper que generará 200 trabajos directos y 75 indirectos.

También en 2018 llegará a la entidad con cuatro sucursales en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Calera la cadena de supermercados Al Súper, invirtiéndose 100 millones de pesos por cada obra y generando 150 empleos directos y 60 indirectos en cada tienda.