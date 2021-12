Atacan a tiros a 5 mujeres en el municipio de Guadalupe; 2 fallecieron y 3 resultaron heridas

Por: La Jornada Zacatecas •

En la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Guadalupe, 5 mujeres fueron atacadas a tiros por un grupo de desconocidos; 2 fallecieron en el lugar y 3 resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital, pero no se ha reportado su estado de salud ni han sido identificadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, el Sistema de Emergencias 911 recibió el reporte que en la calle 24 de Febrero, de la citada colonia, se habían registrado detonaciones de arma de fuego.

Al lugar se trasladaron elementos policiacos de distintas corporaciones, quienes localizaron a dos personas del sexo femenino sin vida, quienes presentaban impactos de arma de fuego.

Asimismo, tres personas más, también del sexo femenino, fueron trasladadas a recibir atención médica, ya que presentaban heridas por arma de fuego.

En el municipio de Guadalupe, elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Asesinato de delegado

Luego del asesinato del delegado de la comunidad La Zacatecana, este miércoles, el secretario de Gobierno del municipio de Guadalupe, Eleazar Limones Venegas, lamentó la pérdida de un joven que prometía cambios para la localidad y que tenía poco tiempo de haber recibido su título profesional como licenciado en Derecho.

Eleazar Limones mencionó que este municipio no está exento de la situación que se vive a nivel nacional y estatal, en la que la inseguridad sigue vigente y cobra la vida de muchas personas, pero desde el ayuntamiento están haciendo lo posible por reforzar y supervisar las acciones preventivas que pueden realizar desde el ayuntamiento, mencionando que el esfuerzo es incluso intermunicipal.

En un esfuerzo conjunto con diversos municipios, se creó una Mesa de Construcción de Paz con la que se está buscando cerrar los canales de comunicación y que el trabajo sea más coordinado para evitar que se sigan suscitando eventos como el del pasado miércoles y poder garantizar una vida segura a la gente de todo el estado.

El delegado de la comunidad fue asesinado a tiros mientras se encontraba dentro de un inmueble en la avenida principal de la comunidad; se confirmó que habría fallecido al momento de recibir la agresión.

Ante esto, Limones Venegas mencionó que esperan que este tipo de situaciones, en las que se ataca de manera directa a los representantes de las comunidades no se vuelvan sistemáticas, pero dado que no se sabe la razón por la que se dirigió la agresión en contra del delegado, no se puede decir que esto vaya a volverse un patrón; sin embargo, están investigando el hecho para que esto no se repita.

Agregó que no se llevará a cabo una nueva elección de delegado de la comunidad, sino que por ahora, el suplente que se había designado en la plantilla tomará el cargo, pero si decide no continuar, el ayuntamiento de Guadalupe tiene la facultad de designar a uno nuevo.