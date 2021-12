La cuarta transformación de Zacatecas

Por: RAMIRO ESPINO DE LARA •

Por corrupción, varios estados no tienen

ni para pagar la nómina……. La Federación

ha estado ayudando sobre todo para el pago

de sueldos y aguinaldos, porque eso no se

puede quedar a deber; “sería ilegal y hasta pecado”

Andrés Manuel López Obrador

(La Jornada México, 24/dic/21, p. 13)

En todo sistema de gobierno, debería manifestarse una verdadera transformación, en Zacatecas esto no se ha notado, por el contrario, pareciera que estamos experimentando una deformación –esto es solo un cambio y no lo que la ciudadanía desea-. Cuando el actual presidente de la república se encontraba en campaña electoral, proclamaba en todos sus mítines, que, de quedar electo, implementaría en México el proyecto de la cuarta transformación, decía, además, que, a esta transformación, le anteceden tres –de Independencia, de Reforma y Revolución Mexicana-. A decir del entonces candidato, el cuarto movimiento, es el de la cuarta transformación, recalcó, éste no sería un movimiento armado, sino democrático y popular. La historia siempre ha demostrado que, para que se dé una verdadera transformación social, necesariamente debe gestarse un movimiento armado.

Podríamos hablar sí, de una transformación política, económica y social, sin embargo, difícilmente habrá una verdadera transformación solo con ejercicio democrático, incluso, bajo estas condiciones y en nuestra sociedad, estando latente la corrupción política, difícilmente se construirá un proyecto social de alto impacto. Los procesos de elección de gobernantes, son una mera simulación, el sistema pluripartidista no abona en lo absoluto a una transformación social, toda vez que, se estilan prácticas de corrupción –de acuerdos y cochupos-.

En Zacatecas, el actual gobernador surge de un partido político que se dice de “izquierda”, herencia de las filas políticas de “derecha”, luchó de manera insistente, con sus discursos logró endulzar el oído de una gran parte de la población, eran promisorios y esperanzadores, al final de la contienda, se demostró que no ganó el partido político que lo postuló, sino que el triunfo lo gano el apellido. Al tomar posesión de la gubernatura, públicamente destapa la cloaca, misma en la que él estaba metido; tuvo más de 12 años para realizar un diagnóstico acerca del estado en el que se encontraba la entidad, y poder así, generar las condiciones para que elaborara junto con su equipo de colaboradores, un proyecto para rescatar a Zacatecas; esto no sucedió así, en su primer discurso como gobernador, lo único que salió a colación fueron quejas y acusaciones –que el Estado se encontraba en quiebra financiera, que habían saqueado al Estado, que la corrupción era el común denominador. Esto ya lo sabía, esperó llegar a la gubernatura para hacer esas declaraciones, de lo contrario, no habría llegado –este es un síntoma de que lo único que le interesa es el poder-. Es urgente que el Estado se transforme con alternativas y no con reclamos ni lloriqueos.

Por lo antes expuesto, haré mención de una situación que es por demás problemática y, que, a más de cien días como gobernante, no ha podido resolver y no hay visos de que lo haga, a no ser que sus “asesores” cumplan cabalmente con su función como tales; me refiero a la nómina magisterial y al pago de jubilados y pensionados. Ningún gobernador en la historia de Zacatecas había suspendido el pago de salarios a los trabajadores del sector educativo, además de jubilados y pensionados, el actual, llegó el 12 de septiembre de 2021 y al día 15 del mismo mes y año, deja de pagar la quincena a los trabajadores del magisterio, así como a jubilados y pensionados y demás trabajadores del Estado. Cómo recuerdo aquel discurso de toma de protesta, mismo en el que hizo mención que anhelaba y deseaba pasar a la historia como el mejor gobernador del estado; hoy, a poco más de cien días de llegar al “poder”, va en sentido inverso, creo va en el lugar treinta y dos en cuanto a legitimación, ha perdido popularidad, misma que lo pone en una situación crítica, no puede argumentar de que no hay dinero, mucho menos suspenderle al trabajador lo que para él es sagrado –su salario-. Es por demás contradictorio en sus mensajes cuando el gobernador evoca al Creador, a sabiendas de que a él no le gustan las injusticias, las malas acciones e intenciones.

Sr. Gobernador:

Usted habla de justicia cuando demuestra lo contrario, habla de legalidad cuando usted mismo violenta y trasgrede la ley –y si usted dice que no es así, analice el daño tan grande que ha causado con el no pago del aguinaldo a trabajadores del magisterio y a jubilados y pensionados-, por ningún motivo es legal que usted quite ese derecho, mismo que se consagra en la ley suprema –la carta magna-. Con su nueva gobernanza, me pregunto, ¿cuándo terminarán los conflictos que iniciaron con su llegada a la gubernatura?, señor Gobernador, desearía saber si no le taladra su mente y conciencia las declaraciones que hizo el Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTEZAC, cuando menciona que no existe ni la más mínima voluntad de su parte para pagar el aguinaldo, que su actitud es insensible, malintencionada y perversa por demostrar que usted tiene el control.