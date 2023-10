Quedó un muro de lodo y basura entre las colonias Frontera y Ciudad Renacimiento

El agua sucia sirve para todo…

Han pasado cinco días del impacto de Otis y en muchos puntos de la Rena piden la llegada del Ejército, la Marina o la Guardia Nacional para que ayuden con el retiro de escombros. El reclamo crece y también el de agua y comida.

En las calles de la colonia Frontera la situación varía muy poco. Hay familias que no han terminado de sacar el lodo de sus casas. En algunas el agua no ha terminado de bajar y sobre las paredes permanece una línea café, que distingue el nivel de la corriente que entró a las habitaciones. Hay paredes donde la mancha subió más de un metro de altura: ni camas ni roperos ni comedores o salas, entre otros objetos, se salvaron.

Los pobladores sacan agua de registros y alcantarillas para bañarse y lavar ropa. Foto Alfredo Domínguez

Este domingo, decenas de habitantes de la Rena y Frontera caminan sobre agua, tierra y lodo. Como si se tratara de un riachuelo, algunos recogen la mayor cantidad del agua que ha escurrido por las calles. Es del mismo color de la que Naomi usa para lavar su ropa. Con esa agua limpian los sanitarios y también se bañan a cubetazos, incluso en plena calle. Es la misma que sirve para medio enjuagar los trastes.

En puntos más cercanos a la autopista México-Acapulco, decenas sacan agua de aljibes, la trasladan a sus casas en garrafones, cubetas o tambos. Dicen que la utilizarán en los sanitarios. Pero allí mismo se bañan y algunos árboles se convierten en tendederos improvisados.

Las imágenes de hombres y mujeres batallando para sacar basura, lodo, agua y desechos, a paladas o a cubetadas, se repite. Las colonias Coral, Coloso, Progreso y Las Parotas no sólo se inundaron, sino que sus habitantes perdieron todos sus bienes.

Cocinar con leña en el cerro

En la parte más alta de los cerros donde se construyeron estos asentamientos, que provienen también de la reorganización urbana de Acapulco en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, hay casas construidas con palos y lámina en calles principales y laderas.

Carlos García Toscano contó: Aquí no sólo pegó el huracán, también retachó. Sus aires arrancaron de cuajo las láminas, las casas se cimbraban y en nuestro caso quedamos todos al descubierto, sólo nos quedó taparnos con un plástico .

Irene Álvarez Obregón pidió que las autoridades acudan a la calle Andador del Parque, porque las tres pequeñas cuadras se anegaron con la corriente que salió del río, mientras los postes cayeron sobre las casas y los techos volaron.

En la cumbre de ese cerro, donde está la colonia Las Parotas, se observan los efectos de Otis en los techos de lámina y en las casas de madera. Esto también ha obligado a los habitantes a volver a utilizar las cocinas de humo, emplear leña y tabiques, ollas y sartenes grandes que se tiznan al cocinar.

Mientras algunas amas de casa buscan qué preparar, en las calles de la colonia Coral varios hombres cargaban cajas con pantallas, un refrigerador y hasta muebles nuevos con logotipos de las tiendas saqueadas días atrás.