Denuncia PRI ante FGR a Adán Augusto, AMLO, Andy Lopez Beltran, Gobernadores y Ex Gobernadores de Morena por presuntos nexos con el crimen organizado

Por: La Jornada Zacatecas •

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que México vive la peor crisis de su historia, provocada por un gobierno indolente que ha permitido la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de poder.

“Más de 220 mil homicidios, más de 125 mil desaparecidos, y todo esto da cuenta de la brutal violencia que hay en el país. A todas luces hay un control prácticamente absoluto por parte del crimen organizado”, señaló en conferencia de prensa, acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y legisladores del PRI.

Informó que el PRI presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra gobernadores, exgobernadores, funcionarios, legisladores, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Adán Augusto López Hernández, todos por presuntos nexos con el crimen organizado.

“Se observa un patrón de encubrimiento en todos los lugares donde gobierna MORENA”, advirtió, tras enlistar a Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Rutilio Escandón (Chiapas), acusados de proteger o colaborar con grupos criminales en sus estados.

También fueron denunciados López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por señalamientos nacionales e internacionales que los vinculan con actividades delictivas y redes de corrupción.

Sobre Adán Augusto López Hernández, exigió su renuncia inmediata a la Junta de Coordinación Política del Senado: “No solo fue el principal operador político del tristemente célebre corrupto y señalado por sus vínculos con el crimen organizado, Andrés Manuel López Obrador. Tabasco vivió un infierno y, como secretario de Gobernación, no pudo dar respuesta al crimen organizado”.

Señaló que existen actas constitutivas de siete empresas ligadas a Adán Augusto y a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. “Familias que participaron presuntamente en los temas del crimen organizado y que están señaladas”.

Añadió que reportes de inteligencia militar indican que el grupo delictivo “La Barredora”, encabezado por Bermúdez, planeaba suministrar más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya. “Les dieron terrenos en el Tren Maya; todo ello involucra el contrabando del diésel y del huachicol fiscal. Vamos a denunciarlo a él, al expresidente López Obrador, y a López-Gatell, ese criminal que permitió la muerte de mexicanas y mexicanos en nuestro país”, afirmó.

Añadió que las denuncias también serán presentadas “en los próximos días en Estados Unidos y en la Corte Penal Internacional de La Haya, por delitos de lesa humanidad”.

Criticó que el gobierno federal “está asustado, está petrificado, pasmado y no hace nada para investigar y combatir el crimen organizado”. En ese contexto, responsabilizó directamente a Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad: “Señalado de estar vinculado no solo al crimen organizado, sino al asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA”.

“Por eso tenemos que levantar la voz y exigir que se investigue”, subrayó.

Denunció que, ante la magnitud del escándalo que involucra a figuras de MORENA con el crimen organizado, el gobierno lanza ataques contra la oposición para distraer a la opinión pública. “Quieren generar distractores para que no se hable de lo que hoy ocurre en México. Tristemente, en el mundo está señalado nuestro país por ser un narco gobierno y porque los políticos de MORENA están vinculados al crimen organizado”.

Al referirse al intento de desafuero en su contra, fue enfático: “No habrá desafuero. Ya se ordenó archivar y concluir con indicaciones directas al presidente de la Comisión y de la Sección Instructora. No tienen nada”.

“Presentaron un catálogo de verdaderamente tonterías, mentiras, para tratar de amedrentar. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que esconder. No tienen nada. No hay nada. Y les volveré a ganar”.

Concluyó con firmeza: “Aquí el PRI está firme, enfrentando con valentía, con carácter y con determinación. Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar. Son unos cínicos, son unos corruptos, y por eso los hemos denunciado con todos los elementos que hay a nuestro alcance para que se hagan las investigaciones”.