Se registran candidatos para la próxima elección del Stuaz

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este viernes, María del Carmen Saucedo Ríos y Aurelio Sánchez Contreras se registraron como candidatos para la secretaría general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Stuaz) para el periodo 2022-2025; la elección se realizará el próximo 18 de mayo.

- Publicidad -

Antes de su registro, Saucedo Ríos, quien busca reelegirse, presentó su planilla en la Unidad Académica de Economía, mientras que Sánchez Contreras ofreció una conferencia de prensa, con la presencia del ex secretario general, Rafael Rodríguez Espino (quien manifestó su apoyo), donde dio a conocer diversas irregularidades en la convocatoria electoral.

Una prioridad es modificar los estatutos y realizar un congreso para erradicar la reelección del secretario general: Sánchez Contreras

Este último dio a conocer que una de sus principales propuestas de campaña consiste en impulsar una reforma a los estatutos del sindicato y, como parte de ello, eliminar la reelección.

“La compañera que actualmente es la secretaria general tiene 12 años en la administración del sindicato: tres periodos en la secretaría del Trabajo y ahora como secretaria general. Por salud, creo que los líderes charros ya no deberían de existir”, expresó.

Se refirió al emplazamiento a huelga de este año y comentó que nadie conoció el proceso y al final, cuando se firmó el desistimiento, el que tuvo que dar la información fue el Rector y no la secretaria general, pues “ella no tuvo la capacidad de decir qué fue lo que se revisó y eso nos da a pensar que no se revisó absolutamente nada”.

Sánchez Contreras también expuso que en este proceso electoral hay muchas irregularidades, entre ellos que se van a instalar 22 casillas distribuidas en diversas unidades académicas, lo cual contraviene lo establecido en los estatutos de llevar a cabo la votación en un solo lugar, en concreto el teatro Calderón.

“Hay irregularidades y arbitrariedades que van encaminadas a favorecer su reelección. Las condiciones que le están dando es para que se reelija, pero si el voto me favorece, no me voy a reelegir”, dijo.

Al respecto, comentó que una de sus prioridades es modificar el estatuto, realizar un congreso, para que cambien los lineamientos y que se erradique la reelección del secretario general e integrantes del Comité Ejecutivo porque “no es posible que se la pasen chapulineando”.

Por último, aseguró que en este proceso electoral no se está respetando la equidad de género y cada planilla tiene la libertad de definir sus integrantes como les plazca e “independientemente de que ellos respeten o no, nosotros sí vamos a respetar la paridad de género”.