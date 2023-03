Declara Guatemala tres días de duelo nacional

Por: La Jornada •

El gobierno de Guatemala decretó tres días de duelo nacional por la muerte de 20 conciudadanos en el incendio de la estancia provisional para migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, al tiempo que las autoridades de El Salvador expresaron su más enérgica condena por la actuación del personal que labora en esa instalación.

El homenaje a las víctimas guatemaltecas, solicitado por el presidente Alejandro Giammattei, también incluirá el izamiento de las banderas a media asta ante la irreparable pérdida de vidas guatemaltecas en Chihuahua, que enluta nuestro corazón , tuiteó Kevin López Oliva, secretario de comunicación social de la presidencia del país.

Horas después, el gobierno detalló en un comunicado, tras sostener reuniones con autoridades mexicanas de migración, que se nos ha informado que fallecieron 20 guatemaltecos a causa del incendio, todos hombres , de los cuales se ha podido corroborar con fotografías a 16 .

Precisó que de los otros cuatro, aunque en los listados mexicanos se indica que son guatemaltecos, no hemos podido confirmar plenamente su nacionalidad , debido a que en el incendio se quemaron sus documentos y fotografías. Dada la falta de veracidad de los listados que circulan en las plataformas digitales, hasta no tener corroborados todos los fallecidos con fotografías o huellas dactilares, no divulgaremos nombres. Confirmó que entre los heridos hay ocho connacionales, seis en estado crítico y dos estables.

En tanto, el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó su más enérgica condena por la actuación del personal de la estación migratoria y exigió a las instancias pertinentes que investiguen a fondo lo sucedido y lleven a los responsables ante la justicia .

La cancillería del país afirmó que en un video difundido en redes sociales se observa cómo los migrantes fueron dejados dentro de las celdas sin la más mínima consideración y sin ninguna posibilidad de ponerse a salvo .