Por: PILAR ALBA* •

La Gualdra 520 / Río de palabras

Es que las apuestas no son buenas, piensa Ernesto mientras revisa si en el bolsillo trasero de su pantalón le quedan al menos un par de monedas para regresar en el camión. Fue mucha emoción durante la noche, las primeras horas pura vida, multiplicó su raya al triple. Pensó por un momento en retirarse y comprar con lo que había ganado unos tenis para Tito que ya andaban en las últimas. Ya hasta sé de qué sabor son los chicles que piso, pá. Y lo veía reírse con esa risa que tanto se parece a la de su madre. Con la segunda ronda pensó en llegar con una buena despensa, para que Marta no tuviera que ir a pedir fiado con doña Ofe, o tener que andar con las vecinas pidiendo una tacita de aceite para guisar al menos unos frijolitos. Pensó en la tercera ronda, con lo ganado, sacar a pasear a sus hijos el domingo, llevarlos a comprar pizzas de dos por uno y comerlas en el parque. A la cuarta ronda ya estaba pensando en comprarles bicicletas a Tito y Martita. Lo malo fue cuando ganó la quinta ronda, pensó en el triunfo que podría lograr si se animaba a apostar otra vez: Hasta una camionetita de medio uso puedo comprarme… pero sus sueños se esfumaron cuando en la sexta ronda no llegó el triunfo. Se le secó la boca, se le nubló la vista al pensar que tendría que regresar con la cara abajo y la mirada derrotada. En su pantalón encuentra justo una moneda que es la mitad de su pasaje. Ve en la esquina a un compa; ¿un volado?, le pregunta, mientras avienta la moneda al aire. Es que las apuestas las arregla el diablo; piensa mientras emprende a pie, el camino de regreso a casa.

