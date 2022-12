Fiscales piden excluir elogios de políticos y funcionarios de EU en juicio a García Luna

Por: La Jornada •

Nueva York. Fiscales federales solicitaron al juez encargado del caso contra Genaro García Luna que ordene que los abogados defensores no hagan referencias al caso desechado contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y que no se les permita presentar elogios y recomendaciones al ex secretario de Seguridad Pública de México de altos funcionarios y políticos estadunidenses.

En una carta enviada al juez federal Brian Cogan, el fiscal federal Breon Peace solicitó que se impida al acusado presentar en su juicio declaraciones que ofreció cuando fue arrestado por primera vez por agentes de la DEA en Dallas en diciembre de 2019, que queden excluidos del juicio elogios de contrapartes y legisladores estadunidenses a García Luna durante su gestión como alto funcionario mexicano, también fotografías del acusado en reuniones con altos funcionarios estadunidenses, y finalmente que no le sea permitido presentar evidencia o argumentos sobre el caso desechado de Estados Unidos contra otro ex funcionario mexicano, el general Cienfuegos.

En la carta, los fiscales reiteran que entre 2001 y 2012, García Luna fue primero director de la Agencia Federal de Investigaciones y después secretario de Seguridad Pública de México, controlando durante ese tiempo la Policía Federal, y que está acusado de usar esos puestos para asistir al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios.

Señalan que en el juicio esperan que varios testigos, incluyendo varios ex altos miembros del cártel de Sinaloa, testificarán sobre los sobornos pagados al acusado a cambio de su protección .

Cuando fue arrestado, García Luna aceptó hablar voluntariamente con los agentes y en esa entrevista, afirman los fiscales, el acusado mintió repetidamente sobre su participación en la conspiración de narcotráfico, negando toda comunicación y relación con narcotraficantes. Y en la misma entrevista subrayó que tenía relaciones con altos funcionarios estadunidenses y sobre sus declaraciones falsas en su solicitud de naturalización estadunidense.

Los fiscales argumentan, citando varios casos y precedentes legales, que al acusado no se le debe permitir presentar durante su juicio la entrevista posterior al arresto, ya que es una versión de hechos no verificados que debe calificarse de pruebas de oídas , pero que si García Luna desea reiterar estas declaraciones, puede hacerlo si acepta testificar en su propio juicio.

En torno a la solicitud al juez de que se impida a la defensa presentar ciertos documentos, incluyendo cartas y más, de funcionarios estadunidenses que parecen avalar al acusado, los fiscales argumentan que estos materiales son irrelevantes al caso y legalmente inaceptables. Afirman que cartas de recomendación y de elogio al acusado de altos funcionarios estadunidenses –de seguridad pública, diplomáticos, legisladores y más, entre ellos– incluidos en su solicitud de una visa en 2013, no deben ser admitidos en el juicio.

Las declaraciones escritas, premios, fotografías y reuniones son también irrelevantes. El hecho de que el acusado recibió tales elogios y cortesías en su capacidad de alto funcionario en México no tienen que ver con el asunto de si el acusado aceptó sobornos de y conspiró con el cártel de Sinaloa , escribieron los fiscales.

Más aún, argumentan que estos materiales podrían influir de manera indebida en el jurado, ya que podrían ser interpretados como un endoso oficial al acusado años antes de que se formularon los cargos en su contra.

Los fiscales afirman que si García Luna desea introducir al juicio declaraciones de oficiales estadunidenses, puede convocarlos a testificar sobre su reputación o su opinión , aunque éstos serían sometidos en esa instancia al interrogatorio de los fiscales.

Finalmente, los fiscales solicitan que el juez impida a la defensa aludir al caso estadunidense descartado contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa.

El general fue arrestado en octubre de 2020 en Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero formulados en este mismo distrito del este de Nueva York donde procede el juicio contra García Luna. Ese caso fue desestimado por solicitud del entonces procurador general, William Barr, de Estados Unidos, en noviembre de 2020.