Cumple 28 años el IEEZ en medio de una crisis financiera

Por: La Jornada Zacatecas

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) celebró este miércoles su 28 aniversario de creación, así como el Día de la servidora y el servidor electoral, en un contexto marcado por una profunda crisis financiera que ha puesto en riesgo su operación cotidiana y el cierre de año.

En su mensaje institucional, el organismo destacó su papel en la construcción y consolidación de la cultura democrática en Zacatecas, y reconoció el profesionalismo, responsabilidad y compromiso de su personal. Sin embargo, detrás del tono celebratorio, persiste la preocupación por la falta de recursos que ha limitado el cumplimiento de varias de sus funciones sustantivas.

De acuerdo con fuentes internas consultadas por La Jornada Zacatecas, el instituto enfrenta dificultades para cubrir gastos operativos básicos como la nómina de los Consejeros, además de mantener pendientes con proveedores y algunas prestaciones a trabajadores. Esta situación se deriva de la falta de ampliaciones presupuestales solicitadas desde mediados de año.

A pesar del panorama adverso, las y los trabajadores del instituto reiteraron su compromiso con la defensa de la autonomía electoral y la garantía del voto libre y secreto en Zacatecas, pilares que, recordaron, han permitido sostener la vida democrática del estado durante casi tres décadas.

