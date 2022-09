Descarta AMLO campaña de Sedena contra Encinas

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrodor manifestó este jueves su pleno respaldo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para continuar las investigaciones y que haya justicia en el caso Ayotzinapa, y descartó que desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya una campaña en contra del funcionario por las denuncias interpuestas contra militares por el caso Ayotzinapa.

En su conferencia de prensa mañanera aseguró que todos los señalados por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes contra los normalistas desaparecidos tienen derecho a defenderse, incluyendo al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el general José Rodriguez Pérez, quien preso en el Campo Militar no. 1 dio una entrevista en la que dijo que Encinas “quiere hacer creer” que hubo militares que participaron en la desaparición de los estudiantes.

En Palacio Nacional, López Obrador confió este jueves en que la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecerá sus acusaciones contra Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien ayer obtuvo de un juez una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por los delitos de totura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa.

Dijo que Murillo Karam “tiene derecho a defenderse”, pero el amparo que obtuvo, agregó, no significa que vaya a salir de prisión.

“La fiscalía va a fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas. Este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel”, dijo López Obrador, quien sostuvo que su gobierno está comprometido en esclarecer el caso.

Al abundar en torno a las diferencias que se afloraron en torno al procedimiento al caso Ayotzinapa el presidente sostuvo que “como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados.

“¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, no, no, cero corrupción, cero impunidad.”.

—¿Quiénes son esos 16 militares de los que se desistió la fiscalía?

—No sabemos, yo no sé, se los digo sinceramente, no sé. Eso surgió cuando ya empieza el proceso, que se empieza a poner en práctica lo que establece el informe, sale eso. Yo sostengo que, para evitar que se llevará a cabo o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe. Entonces, cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensaron ¿no?: ‘Si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás, porque no van a poder enfrentar al Ejército’.

—¿Usted confirma que no saben quiénes son esos 16 militares?

—No, no, y supongo que son soldados, porque lo que se debe de tomar en cuenta aquí es que el coronel era el comandante del batallón de Iguala, ¿sí? Entonces, no se está protegiendo a nadie. Yo siento que hubo una actuación ahí, perversa, buscando, como la hay ahora. Ahora resulta que los que defendían la llamada verdad histórica ya cambiaron de parecer, pero aquí lo importante es la verdad en todo.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador dijo que desconoce quiénes son los 16 militares de cuyas denuncias se desistió la FGR. El mandatario insistió en que su gobierno sólo ha promovido denuncias en contra de diez funcionarios federales señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia presidida por Encinas.

Confirmó que en la lista hay sólo cinco militares señalados y que también están incluidos los nombres de Murillo Karam y de Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario de la PGR. Agregó que no está el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre los cuestionamientos de por qué Peña Nieto no está incluido en las denuncias, señaló que podría estarlo si Murillo Karam u otro de los denunciados lo acusan. “Que hable, que diga si recibió instrucciones”, dijo López Obrador.

Agregó que tampoco se investiga al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, porque no hay indicios en su contra.

El mandatario dijo que en el gobierno pasado se hizo un “pacto de silencio” para encubrir los crímenes de Ayotzinapa y que ha costado mucho “llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo y hubo hasta asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto”.

Agregó que en cuanto Encinas presentó el informe de la Comisión, su gobierno decidió actuar e interponer las denuncias contra los señalados en el documento porque si este se filtraba, “como suele pasar, y pasa el tiempo, se van a escapar todos, no va a haber justicia”.

Dijo que cuando el informe llegó a la FGR, “tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador (Murillo Karam) y a militares”.

López Obrador sostuvo que quienes desde la FGR presentaron denuncias contra militares que no están señalados en el informe de la Covaj, buscaban que su gobierno se desistiera de todas las acusaciones contra integrantes de las fuerzas armadas.