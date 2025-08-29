Presenta Guadalupe Plan Integral para zona afectada por socavón

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el firme compromiso de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y mitigar los efectos económicos derivados del socavón registrado sobre la Avenida García Salinas, el Ayuntamiento de Guadalupe presentó un Plan Integral de Atención Emergente en coordinación con distintas dependencias federales y estatales.

Este plan comprende en sus principales objetivos, realizar un estudio para atender de manera oportuna tanto la infraestructura dañada de la bóveda, como las necesidades de los comerciantes y vecinos de la zona.

Las acciones a destacar refieren que, previo a la intervención técnica de la bóveda subterránea con estudios especializados para brindar una solución integral, a petición de los propios locatarios, se crea un retorno vial sobre la Avenida García Salinas por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, con el fin de mejorar la movilidad y facilitar el acceso a los negocios de la zona.

Asimismo, se gestionó con Grupo Walmart, uso del estacionamiento de la tienda comercial Bodega Aurrerá El Salero, en beneficio de los clientes que acuden a los comercios y locales ubicados sobre el área afectada.

Se comenzó con la atención personalizada por parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Guadalupe, a través de visitas a los establecimientos para identificar necesidades específicas y actuar en consecuencia a ello.

La estrategia contempla también la Implementación de rutas alternas y señalización especial efectuada en coordinación con la Dirección de Seguridad Vial de Gobierno del Estado, además de programar los semáforos en ambar intermitente con personal de esta instancia desplegado para orientar a las y los conductores; de igual forma, se solicitó el apoyo a los comerciantes para que a través de su difusión se priorice el tránsito en la zona principalmente a habitantes, clientes, empleados y proveedores.

Asimismo, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento de camellones y vías alternas por parte de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe, para asegurar condiciones adecuadas de circulación; en tanto, las compañías de Telmex y CFE, se enfocan en garantizar el suministro eléctrico, la comunicación y evitar riesgos derivados de postes o cables dañados.

Finalmente, se informó sobre la presencia permanente de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalupe y de la Dirección de Seguridad Policía Municipal, brindando vigilancia las 24 horas del día para garantizar un monitoreo completo y ofrecer seguridad de transeúntes y comerciantes.