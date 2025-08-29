Implementarán estricto operativo para lograr Récord Guinness con las Morismas de Bracho

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Este domingo 31 de agosto, la Morisma de Bracho intentará inscribirse en el Libro de Récords Guinness como la representación histórica más grande del mundo, con la participación de alrededor de 20 mil cofrades en el desfile por el Centro Histórico. Pero mientras la Cofradía de San Juan Bautista confía en una logística preparada con meses de antelación, el intento se da bajo la sombra del evento suspendido el año pasado por una riña multitudinaria y entre críticas que señalan el consumo de alcohol y el uso de armas de pólvora como riesgos latentes para la seguridad.

El presidente de la Cofradía, Rafael Flores López, subrayó que la logística ha sido diseñada de manera conjunta con el gobierno federal y el Gobierno del Estado, además de las corporaciones de seguridad.

Por su parte, Juan Ortiz, mayor de plaza en Bracho y funcionario del Ayuntamiento de Zacatecas, explicó que para el conteo Guinness se implementará un envallado en la avenida Hidalgo y la Plaza de Armas, de modo que nadie pueda ingresar si no forma parte de la Cofradía.

“Las reglas son muy estrictas: si entra alguien sin uniforme, o incluso uno de los nuestros rompe el orden, podemos perder el récord”, han advertido los organizadores. Advierten que tampoco estarán permitidos vendedores ambulantes ni cruces peatonales de hoteles o comercios del primer cuadro, pues cualquier intromisión invalidaría la certificación.

Para lograr un evento exitoso, el operativo arrancará desde la madrugada, con cierres progresivos y presencia de la Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército, Protección Civil y Cruz Roja, además de brigadas médicas.

Durante el bicentenario de la Morisma, en 2024, una riña multitudinaria obligó a suspender la celebración, dejando un saldo de cuatro heridos y un detenido.

Ortiz reconoció que aquel episodio fue “un evento que a nadie le gustó” y aseguró que se insiste en limitar el consumo de alcohol y el uso indebido de pólvora.

“Hoy está controlado que nadie traiga una bebida embriagante aquí en la plaza. Entonces, creo que los participantes tienen el deseo de que se lleve a cabo una fiesta en armonía y familiar”, sostuvo. Añadió que hay confianza en lograr un saldo blanco.

Respecto a la controversia por el cobro de 80 pesos por el registro de cada escopeta, cuatro veces más de lo que se exigía años atrás, Ortiz argumentó que el recurso se utiliza para cubrir gastos de alimentación e hidratación de las corporaciones de seguridad que acompañan el operativo.

“Se había dejado de obtener ese recurso, pero también se había dejado de dar la atención a las corporaciones que nos visitan, como Tránsito del Estado, Policía Preventiva, Policía Estatal y otras dependencias, a las que se les tiene que dar alimentación e hidratación”, explicó el funcionario, precisando que el saldo se reporta ante todo el Consejo, que integran los Estados Mayores y los jefes de grupo.

El programa del domingo arranca a las 5:00 de la mañana con las salvas de artillería de los cofrades y continuará con el toque de diana, la misa de las 8:00 horas y el desfile a las 9:00 horas por las principales calles del Centro Histórico, encabezado por autoridades y la mesa directiva.

Al mediodía se representarán los Doce Pares de Francia y el Cuadro Turco, mientras que la escenificación estelar tendrá lugar a las 17:00 horas con la gran batalla entre moros y cristianos, que culmina con la captura y conversión del general turco Argel. La jornada finalizará con una acción de gracias a las 20:00 horas y serenatas en el atrio del Santuario de San Juan Bautista, cerrando así el día en que Bracho buscará hacer historia con el Guinness.