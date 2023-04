Marchan para exigir la localización del abogado Fernando González

Por: KAREN GARCÍA •

Familiares del abogado Fernando González Espinosa, quien fue reportado como desaparecido el pasado 24 de abril, en el municipio de Calera, marcharon este viernes a fin de exigir su pronta localización, pues hasta el momento, sólo ha sido encontrado el vehículo en el que viajaba.

Verónica Estrada, esposa de Fernando, detalló que desde el pasado lunes perdió el contacto con su cónyuge y, a pesar de que se realizaron las denuncias correspondientes, a casi una semana no hay respuesta.

Informó que el vehículo en el que se trasladaba su esposo fue localizado en la carretera estatal 45, kilómetros antes de llegar al municipio de Calera de Víctor Rosales, destino al que se dirigía por asuntos de trabajo.

“Tengo que tener la confianza en las autoridades porque ese es su trabajo y no me queda más que darles el voto de confianza”, expresó Verónica, pues aunque ya pasó una semana de no saber nada de su esposo, afirmó que las autoridades correspondientes se mantienen al margen de cualquier información que pudiera surgir.

Por su parte, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas dio a conocer que a la brevedad de saber que una persona no es localizada, se entrevista a la familia de la víctima y a quien pueda dar información que pueda aportar, de manera positiva, a las investigaciones y “ponderar la búsqueda en vida de las personas desaparecidas”.

En este caso, en particular, se ha considerado que sea una privación ilegal de la libertad y que “hasta ahora no hay indicios de que se trate de un secuestro, simplemente es una privación de la libertad, que es grave”.

El recorrido comenzó a la altura de la Secretaría de Educación del estado (Seduzac) y culminó en la Plaza Bicentenario, donde familiares y amigos del abogado Fernando González, quienes llevaban pancartas con fotos de la víctima, exigieron su pronta localización.