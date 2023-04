“La planilla Sindicalismo Independiente no tiene el respaldo de grupos o funcionarios”

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Pedro López Jácquez, candidato a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), por la planilla Sindicalismo Independiente, afirmó que no cuenta con respaldo del Rector, ex rector, grupo político o funcionario universitario como sí ocurre en las otras planillas, por lo que su alternativa es realmente independiente.

“Yo no tengo acuerdo con el Grupo Universidad ni con el Grupo Renacimiento. No tengo acuerdo con ninguno de ellos y tan es así que ustedes pueden ver, con mucha claridad, dónde están los ex rectores, a quién apoyan. Vean a quién apoya el doctor Antonio Guzmán, vean a quién apoya el doctor Rubén Ibarra, y vean a quién apoya Alfredo Femat. Ninguno de ellos está conmigo y sí están en otras candidaturas”, expresó.

Entonces, reiteró que su planilla tiene esa característica que no tienen las demás: “estar separada de los cacicazgos, de la estructura de poder de la Universidad, y eso se ve reflejado en nuestra campaña totalmente austera porque sólo contamos con los pocos recursos que el Spauaz nos otorga a todas las candidaturas, sin patrocinios extra y sin estructura dentro y fuera de la Universidad”.

En ese sentido, manifestó que su planilla está empeñada en romper con los cacicazgos al interior de la Universidad, pues los responsables de haber entregado el Spauaz a la Rectoría ha sido el Grupo Universidad y el Grupo Renacimiento.

López Jácquez dijo que, si estos grupos son los que han conducido al Spauaz en los últimos periodos, es contradictorio que ahora digan que van a rescatar al sindicato del daño que ellos mismos le han provocado. “Eso nos hace diferentes”.

Aseguró que, para estos grupos políticos, el Spauaz es solamente un trampolín, es decir, un espacio de control que permite negociar posiciones dentro y fuera de la Universidad y a ello obedece la pugna por el gremio entre el Grupo Universidad y Renacimiento.

Consideró que no hay una ruptura entre ambos grupos, sino distanciamiento, debido a que el Rector actual no cumplió todos los compromisos que había adquirido con el Grupo Universidad antes de que llegara a la Rectoría.

“Ese sentimiento de sentirse también dueños del rumbo de la Universidad y no tener la firma, hizo que un sector se sintiera ofendido y separado temporalmente, porque a final de cuentas han estado juntos más de 20 años”, indicó.

Ante esa situación, López Jácquez explicó que el Grupo Universidad está fungiendo como oposición en el proceso electoral del Spauaz debido a que necesitan la plataforma para poder volver a controlar al sindicato y la Universidad.

Sobre su plataforma política e ideológica, informó que el eje principal es la defensa y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), especialmente en el ingreso, promoción y permanencia, tema que se ha violentado al permitir que la Rectoría contrate personal docente de forma unilateral.

Otro rubro importante es el de la seguridad social, “un tema muy complicado porque se refiere al gran adeudo que tiene la Universidad con el ISSSTE, una deuda que, sin ser responsabilidad de los docentes, se nos ha cargado a nosotros porque ha estado creciendo a partir de una carga para el sector de profesores porque religiosamente se nos descuentan las cuotas que deberían ser entregadas al instituto”.

Ante esta problemática, dijo que se deben gestionar los recursos que logren sanear este pasivo que tiene la institución, de forma que su propuesta consiste en garantizar que los mecanismos contractuales, para garantizar las formas de pensión de los diferentes grupos de profesores, tengan sustento.

Según expuso López Jácquez, otro tema fundamental en su proyecto sindical es el de la transparencia, tema en el que su compromiso es que sea transparente el uso de los recursos obtenidos mediante las cuotas de los agremiados y aclarar el manejo de las finanzas de la Fundación, además de revisar jurídicamente lo que sea necesario para que ésta no sea manejada por un comité vitalicio, sino por los trabajadores.

También se refirió a la importancia de que haya cumplimiento del marco estatutario del Spauaz y, desde su perspectiva, en este tema “no hay nada que inventar, solamente la voluntad de hacer cumplir con lo que ahí se establece”.

En ese sentido, señaló que una de sus primeras acciones que realizará, al llegar a la secretaría general del Spauaz, será llevar a cabo el proceso de reforma estatutaria porque en la actualidad “estamos estancados y no podemos tomar decisiones porque estamos sujetos a reuniones y quórums muy grandes y eso hace inoperante el funcionamiento de la toma de decisiones en los órganos de gobierno del sindicato”.