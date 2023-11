Tel Aviv y Hamas amplían la tregua; seguirá el intercambio

Tel Aviv. Israel y Hamas han acordado extender un alto el fuego por dos días más, en un avance que podría producir la liberación de docenas de rehenes adicionales y el ingreso de más ayuda salvadora de vida en Gaza, desgarrada por la guerra.

Esta decisión ofrece un raro atisbo de esperanza sobre un posible final del conflicto que ha causado un derramamiento de sangre sin paralelo ni precedente , según Naciones Unidas.

El anuncio fue hecho por el vocero del ministro catarí del Exterior, Majed Ansari, en el último día de la tregua original de cuatro días entre Israel y Hamas. Indicó que la extensión, lograda por mediación de Qatar, permitiría el envío de ayuda adicional a la franja de Gaza, liberar al mayor número posible de rehenes y prisioneros , y con suerte podría conducir a un alto el fuego permanente. Después del anuncio catarí, Hamas confirmó haber acordado una extensión de dos días bajo los mismos términos .

El vocero militar israelí, contralmirante Daniel Hagari, señaló que Israel maneja un acuerdo a través de mediadores . Israel había dicho antes que extendería el alto el fuego un día por cada 10 rehenes adicionales liberados.

En un comunicado, el presidente estadunidense, Joe Biden, expresó que deseaba agradecer a los representantes de Israel, Qatar y Egipto por alcanzar un acuerdo para la extensión en las próximas 48 horas . Añadió: estamos aprovechando la pausa en los combates para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria hacia Gaza, y continuaremos nuestros esfuerzos por construir un futuro de paz y dignidad para el pueblo palestino .

Egipto precisó que el acuerdo incluye la liberación de 20 rehenes israelíes entre los capturados por Hamas durante su ataque al sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual al menos mil 200 personas fueron asesinadas y 240 capturadas y llevadas a Gaza. A cambio, 60 palestinos detenidos en cárceles israelíes serían liberados.

La tregua inicial de cuatro días debió concluir anoche con un cuarto intercambio de rehenes y prisioneros, entre tensas negociaciones y acusaciones tanto de Israel como de Hamas de que el otro bando estaba maniobrando con los nombres en las listas. Israel acusó a Hamas de separar a los niños de sus madres, en una grosera violación del acuerdo.

Problemas con las listas

Funcionarios palestinos declararon a The Independent que varias mujeres detenidas, que se suponía serían liberadas, no aparecieron en sus listas. Hamas había señalado antes que no se había permitido enviar al norte del enclave bombardeado ayuda suficiente de la que llega desde Egipto hacia el sur de Gaza.

Pese a temores de que el frágil acuerdo pudiera desmoronarse, al final se acordó la liberación de 11 rehenes israelíes y 33 palestinos la noche de este lunes.

Y 11 mujeres y niños israelíes liberados por Hamas ingresaron anoche a Israel, mientras 33 palestinos liberados por Israel llegaron hoy temprano a Cisjordania, donde estallaron disturbios entre la población y las fuerzas israelíes, informó la agencia Ap.

Familias de los cautivos en Gaza expresaron su alivio ante la noticia de la extensión del acuerdo, que podría ampliar las categorías de personas incluidas. Hasta ahora la tregua sólo ha implicado a los niños más pequeños –entre ellos el israelí-estadunidense Avigail Idan, de cuatro años, y la irlandesa Emily Hand, de nueve–, así como a sus madres y a las ancianas más vulnerables. Cierto número de tailandeses y filipinos, además de un israelí-ruso, fueron liberados de manera adicional al acuerdo central.

Nadav Rudaeff, cuyo padre, Lior, no es por ahora elegible, pues es un hombre de 61 años, manifestó que su familia llama al gobierno a extender la tregua hasta que todos los rehenes sean liberados. Mi familia y yo estamos resistiendo y tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por mantener la esperanza , dijo, y añadió que su padre tiene un padecimiento serio del corazón y necesita medicamentos diarios para mantenerse con vida. Esperamos que las próximas liberaciones sean fructíferas en cuanto a que permitan salir a mujeres jóvenes y adultas, hombres y personas de edad avanzada, en especial las que requieren asistencia médica, como mi padre .