Hoy se realizará audiencia en contra del defensor de la tierra Roberto de la Rosa

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI

Este lunes 28 de febrero se realizará en el Juzgado de Control de Concepción del Oro, una audiencia contra Roberto de la Rosa, el campesino de Salaverna, Mazapil, quien junto con su hijo ha defendido sus tierras del acoso de la empresa minera Frisco, perteneciente a Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano, Carlos Slim, quien busca convertir lo que fuera el pueblo en una mina a cielo abierto, logrando con esto que pesen sobre los activistas acusaciones judiciales.

El pasado 10 de febrero se cumplió un primer plazo que para que tanto la víctima como la defensa aportaran pruebas, informó en días pasados a La Jornada Zacatecas el campesino, esto luego de ser vinculado a proceso en diciembre pasado por una denuncia que interpuso el trabajador de la minera, Jaime Alberto Morales Barrientos, que a decir de Roberto de la Rosa, es el segundo del director de Minas de Grupo Carso, René Lozada.

De acuerdo con el activista, Morales Barrientos tumbó con un bulldozer algunas casas sin permiso de los dueños. Inclusive, prometió darles cierta cantidad de dinero, pero no les cumplió. “No es cualquier víctima. Cómo esos atropellos de tumbar casas sin consentimiento eso no lo castiga nadie”, cuestionó hace días De la Rosa.

“Lo que él fue haciendo con su prepotencia fue imponerse a la fuerza. A cercar la comunidad, a taparnos la pasada, a bloquearnos los caminos y todavía siguió con la electrificación alrededor de la comunidad para comenzar el tajo”, recordó en la última entrevista concedida a este medio.

Por ello, ha recalcado, la “supuesta víctima” y denunciante no es cualquier trabajador, sino que es a quien usan para trabajo sucio por parte de la dirección de Minas de Grupo Carso. “Con su prepotencia y todo no pudo someternos, entonces ahora sí viene a criminalizarnos. Pero por qué somos criminales, por defender nuestro territorio, por defender nuestra patria. Fueron vulnerados nuestros derechos, en nuestra soberanía e independencia”, enfatiza.

La vivienda del activista ha referido en últimas ocasiones, se encuentra agrietada por las explosiones obligándolo a ya no poder vivir ahí desde agosto de 2021, porque además ya no lo dejaron pasar, por lo que hizo una cabaña en su milpa, donde duerme y le prestan también un cuarto para que cargue su celular y estar comunicado, porque desde julio, dice, le cortaron la luz en Salaverna, pero no fue la Comisión Federal de Electricidad, sino la propia minera. Por ello, reitera, la vinculación a proceso “es injusta”, porque lo que hizo fue defender el derecho a la soberanía de su propio pueblo.

En redes sociales se está llamado a unirse a la lucha de don Roberto de la Rosa y estar al pendiente de dicha audiencia, la cual se llevará a cabo en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro este lunes 28 de febrero a las 11 horas, a donde deberán acudir el activista y su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, víctimas del acoso de la empresa perteneciente a Carlos Slim.