Reactivan Gobierno de Zacatecas y asociaciones el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el ánimo de reforzar el trabajo en la prevención de padecimientos y conductas que pongan en riesgo el bienestar de la ciudadanía, tal y como lo ha indicado el Gobernador David Monreal Ávila, este lunes se reactivó el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

- Publicidad -

Dicho consejo está integrado por distintas instituciones gubernamentales y asociaciones que conformarán un espacio de coordinación, planeación y articulación interinstitucional para responder de manera integral, oportuna y sostenible, a los retos que representan los problemas de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en el estado.

Presidido por Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, integrado, además, por representantes de la Secretaría de Educación (SEZ); del Instituto de la Juventud (Injuzac); del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), del Sistema Muncipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en Guadalupe; de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), así como de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica de Psicología.