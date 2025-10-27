22.6 C
Zacatecas
lunes, 27 octubre, 2025
type here...
spot_img
Salud

Reactivan Gobierno de Zacatecas y asociaciones el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones

By Educación Dual
0
4
Foto: Cortesía

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el ánimo de reforzar el trabajo en la prevención de padecimientos y conductas que pongan en riesgo el bienestar de la ciudadanía, tal y como lo ha indicado el Gobernador David Monreal Ávila, este lunes se reactivó el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

- Publicidad -

Dicho consejo está integrado por distintas instituciones gubernamentales y asociaciones que conformarán un espacio de coordinación, planeación y articulación interinstitucional para responder de manera integral, oportuna y sostenible, a los retos que representan los problemas de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en el estado.

Presidido por Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), se llevó a cabo la instalación del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, integrado, además, por representantes de la Secretaría de Educación (SEZ); del Instituto de la Juventud (Injuzac); del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), del Sistema Muncipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en Guadalupe; de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), así como de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica de Psicología.

- Publicidad -
Artículo anterior
Pone Gobernador David Monreal primera piedra de reconversión de Secundaria Técnica a Centro de Bachillerato en Guadalupe
Artículo siguiente
Grupo Elektra intenta paralizar a nueva SCJN en juicios fiscales; buscó impedir la participación de los 9 ministros

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto