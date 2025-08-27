Parque Sierra de Álica avanza 80% en rehabilitación

Por: La Jornada Zacatecas •

El Parque Enrique Estrada, conocido popularmente como Parque Sierra de Álica, continúa con trabajos de rehabilitación que buscan revitalizar sus instalaciones. Según la directora de Calidad de Vida y Servicios Públicos, Guadalupe Flores Escobedo, los trabajos registran un 80% de avance, con la puesta en funcionamiento de varias fuentes, incluyendo la fuente de las ranitas y las Fuentes Danzarínas, que avanzan en su primera etapa tras encontrarse en condiciones de abandono. Para su rehabilitación se instalaron bombas nuevas y se reemplazó el cableado de cobre por aluminio, con el objetivo de prevenir robos y asegurar su operación.

Además de las fuentes, se han renovado las bancas del parque, incorporando grecas y pequeños murales elaborados por jóvenes, y se reforzará el alumbrado público para garantizar iluminación adecuada en todas las áreas. Próximamente se integrarán luces y música en las Fuentes Danzarínas.

El 21 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento anunció la creación del “Centro Cultural Sierra de Álica”, un proyecto que busca transformar el parque en un referente de producción artística y cultural, integrando espacios para educación, creación y convivencia comunitaria. Se prevé la instalación de un foro cultural con actividades artísticas como conciertos, teatro y festivales, así como una plataforma digital en colaboración con la Bolsa del Arte México, que permitirá a los artistas locales incursionar en el mercado digital mediante criptomonedas y tokens NFT.